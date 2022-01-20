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Survivor All Star'da sürgün kampına devam! Artık elenecek kişiyi performans birincisi belirleyecek - Son Dakika

Survivor All Star'da sürgün kampına devam! Artık elenecek kişiyi performans birincisi belirleyecek

20.01.2022 08:26

Survivor 2022'de uygulanan sürgün kampının adı sürgün adası olarak değişti. Dün akşam yayınlanan eleme konseyinde yeni gelişmeleri anlatan Acun Ilıcalı, "Sürgün adası bir süre daha devam edecek. 3 eleme adayı olacak. 4. adayı da o haftanın performans birincisi belirleyecek" dedi. Yeni kuralları öğrenince şaşkınlık yaşayan yarışmacılar ise ne diyeceklerini bilemedi.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2022 All Star, dün akşam 4. bölümüyle ekrana geldi. Ada konseyinde yeni kuralları açıklayan Acun Ilıcalı, bu senenin yarışmacılar için çok zorlayıcı olacağının altını çizdi.

HAFTANIN ADAYINI PERFORMANS BİRİNCİSİ SEÇECEK

İlk haftaya özel olarak getirilen sürgün kampı uygulamasının devam edeceğini söyleyen Ilıcalı, "Başlangıç olarak en zor şartları göğüsleyen ekip oldunuz. En hızlının ve beceriklinin değil bir çok özelliği bir arada bulunduranın kazanacağı bir yıl olacak. Sürgün kampı uygulaması belli bir süre daha devam edecek. Ancak dokunulmazlık sayısı 3 olacak. Konseylerden 3 eleme adayı çıkacak. 4. eleme adayını o haftanın performans birincisi belirleyecek. Böylece her hafta 4 yarışmacı sürgün kampına gitmiş olacak. Aday çıkartacak takımdaki son bir haftanın en iyi kadın ve erkek yarışmacısı o hafta dokunulmaz olacak" şeklinde konuştu.

Survivor All Star'da kurallar değişti! Sürgün kampı kaldırılmayacak, eleme adayını performans birincisi belirleyecek

SÜRGÜN KAMPINDA KALMA SÜRESİ DÜŞÜRÜLDÜ

Sürgün adasında kalma süresinin düşürüldüğünü anlatan ünlü isim, sözlerine şöyle devam etti: "Eğer 3 oyunu bir takım kazandıysa, kaybeden takımın birincisi o ismi söyleyecek. Kalma süreniz 5 gün olmayacak. Kampta 4 gün kalacaksınız. Sürgün kampının adı da sürgün adası olarak değiştirdik."

Survivor All Star'da kurallar değişti! Sürgün kampı kaldırılmayacak, eleme adayını performans birincisi belirleyecek
Survivor All Star'da kurallar değişti! Sürgün kampı kaldırılmayacak, eleme adayını performans birincisi belirleyecek
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Survivor 2022, Acun Ilıcalı, Star, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Survivor All Star'da sürgün kampına devam! Artık elenecek kişiyi performans birincisi belirleyecek - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Survivor All Star'da sürgün kampına devam! Artık elenecek kişiyi performans birincisi belirleyecek - Son Dakika
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