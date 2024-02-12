Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi - Son Dakika
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Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi

Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi

Kırmızı takım, dokunulmazlık oyununu kaybederek eleme adayını belirlemek üzere konseye gitti. Yapılan oylama sonucunda haftanın 2. eleme adayı Pınar oldu. Acun Ilıcalı, performansa göre eşleşmeleri açıklayacak ve kadın yarışmacılar eleme düellosunda karşı karşıya gelecek.

12.02.2024 12:14
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Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, eleme adayını belirlemek üzere konseye gitti.

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAYBETTİ?

Eleme konseyinde eleme adayını belirlemek zorunda kalan Kırmızı takım, aralarında oylama yaptı. Yapılan oylama sonucunda haftanın 2.eleme adayı belirlendi.

Eleme adaylarının belli olmasının ardından, Acun Ilıcalı, performansa göre eşleşmeleri açıklayacak. Kadın yarışmacılar eleme düellosunda karşı karşıya gelecek.

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Yapılan oylama sonucu Aleyna 1, Gizem 5, Pınar 7 oy aldı. Böylece Survivor'da gecenin eleme adayı Pınar olarak belirlendi. Böylece haftanın ilk eleme adayları Aysu ve Pınar oldu.

Kaynak: Magazinkolik

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