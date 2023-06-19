Survivor Sercan Yıldırım Boşanıyor Mu? Neden Boşanıyor? - Son Dakika
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Survivor Sercan Yıldırım Boşanıyor Mu? Neden Boşanıyor?

Survivor Sercan Yıldırım Boşanıyor Mu? Neden Boşanıyor?

19.06.2023 15:51

Futbolculuk kariyerinin yanı sıra Survivor'daki performansıyla adından söz ettiren Sercan Yıldırım, 2 yıllık eşi Nihan Yönel ile boşanma kararı aldıklarını duyurdu. Sercan Yıldırım'ın boşanma sebebi ve detayları merak ediliyor.

Sercan Yıldırım boşanıyor mu? Survivor Sercan neden boşanıyor? soruları sıklıkla araştırılıyor. Futbolculuk kariyerinin yanı sıra Survivor'daki performansıyla adından söz ettiren Sercan Yıldırım, eşi Nihan Yönel ile boşanıyor mu merak ediliyor. Sercan Yıldırım boşanıyor mu? Survivor Sercan neden boşanıyor? gündeme geliyor. Sercan Yıldırım boşanıyor mu? Survivor Sercan neden boşanıyor? Detaylar haberimizdedir…

SERCAN YILDIRIM BOŞANIYOR MU?

Futbolculuk kariyerinin yanı sıra Survivor'daki performansıyla adından söz ettiren Sercan Yıldırım, 2 yıllık eşi Nihan Yönel ile boşanma kararı aldıklarını duyurdu. Fikir ayrılıklarını çözüme ulaştıramadıklarını belirten Yıldırım, kararlarına saygı gösterilmesini rica etti.

SURVIVOR SERCAN NEDEN BOŞANIYOR?

Instagram hesabından yazılı bir paylaşım yapan Yıldırım, 2 yıllık eşi ile boşanma kararı aldıklarını ilan ederek "Bir süredir evliliğimizle ilgili yaşadığımız fikir ayrılıklarımızı çözüme ulaştıramadığımız için karşılıklı konuşup anlaşarak saygı çerçevesi içinde ayrılmış bulunmaktayız. Konu ile alakalı hassasiyetinizi diler, kararımıza ve gizliliğimize saygı göstermenizi rica ederim" ifadelerini kullandı.

Sercan Yıldırım, Instagram hesabından Nihan Yönel'le olan tüm fotoğrafları da sildi. Aynı şekilde paylaşımları silen Yönel ise ayrılık kararıyla ilgili açıklama yapmadı.

Sercan Yıldırım boşanıyor mu? Survivor Sercan neden boşanıyor?
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Son Dakika Magazin Survivor Sercan Yıldırım Boşanıyor Mu? Neden Boşanıyor? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Survivor Sercan Yıldırım Boşanıyor Mu? Neden Boşanıyor? - Son Dakika
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