Üye Girişi
Takı markasını kuran Birce Akalay: Güzel gidiyor - Son Dakika

Takı markasını kuran Birce Akalay: Güzel gidiyor

18.11.2021 11:00
Takı markasını kuran Birce Akalay: Güzel gidiyor

Önceki akşam Ortaköy Melanj adlı mekanda bir partiye katılan oyuncu Birce Akalay; yakın zamanda dijital platformlarda bir projeye başlayacağını ve bir ay önce kurduğu takı markasının güzel gittiğini söyledi.

Oyuncu Birce Akalay, Ortaköy Melanj adlı mekanda gerçekleşen partiye katıldı. Akalay, "Vakitli, vakitli eve. Yarın iş güç" dedi. Markası için çalıştığını söyleyen oyuncu, "Yakın zamanda dijitalde bir projemiz olacak, onun için çalışıyorum. Bu aralar sağlıklı, uykuya dikkat ederek yaşıyorum" dedi.

Son dönemde oyuncuların dijital platformları mı tercih ediyor, sorusuna Akalay, "Bir oyuncunun daha fazla arzulayabileceği bir sistem, önü sonu biliyorsunuz, senaryoyu tamamıyla biliyorsunuz. Bir sinema filmi gibi çalışabiliyorsunuz, dolayısıyla bir oyuncu için daha elverişli diyebilirim" dedi.

Takı markasıyla alakalı, "Henüz 1ay oldu, nasıl geçti anlamadık. Güzelde gidiyor, güzel geri dönüşler alıyorum. Belki tatlı bir sürprizimiz olur mağazamız olur. O zaman da görüşürüz" dedi.

Ticaret benim hiç bildiğim bir şey değildi diyen Akalay, "Öğreniyorum yavaş, yavaş. Kendim gibiyim diyeyim, kuralları nedir yavaş, yavaş öğreniyorum. Ben olduğum gibiyim" dedi.

Ticarete atılmasını pandemiye bağlayan Akalay, "Hep vardı hayalimde bir takı yapmak diyemem ama takıları severdim, biriktirirdim insanlarda derdi, ne güzel şeyler takıyorsun diye. Aksesuar seviyorum, mücevher çok başka bir şey çok incelikli, Zor bir yolculuk bakalım" diye konuştu.

Birce Akalay özel hayat sorularına, "Özel hayat konuşmuyorum, kaçıyorum" şeklinde yanıt verdi.

Takı markasını kuran Birce Akalay: Güzel gidiyor

Birce Akalay, Gece Kulübü, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Takı markasını kuran Birce Akalay: Güzel gidiyor - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Akademisyen Özgür Demirtaş Merkez Bankası'na çağrı yaptı: Lütfen faiz indirimi yapmayın 11:02 Akademisyen Özgür Demirtaş Merkez Bankası'na çağrı yaptı: Lütfen faiz indirimi yapmayın Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri 11:01 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri Mahsun Kırmızıgül'den 16 yıl aradan sonra albüm müjdesi 10:58 Mahsun Kırmızıgül'den 16 yıl aradan sonra albüm müjdesi
Erdoğan'ın 10:42 Erdoğan'ın "50+1 dışında anlattıkları gerçeği yansıtmıyor" Karamollaoğlu'ndan cevap: Ne söylemişim de doğru değil Ekranda Süleyman Demirel dönemi başlıyor 10:37 Ekranda Süleyman Demirel dönemi başlıyor Yeniden kapanma gündemde mi? Sağlık Bakanı Koca yanıtladı 10:29 Yeniden kapanma gündemde mi? Sağlık Bakanı Koca yanıtladı
Avustralya'da orman yangınlarında neslinin tükendiği düşünülüyordu! Suikastçı örümceklerin izine rastlandı 10:01 Avustralya'da orman yangınlarında neslinin tükendiği düşünülüyordu! Suikastçı örümceklerin izine rastlandı Lütfü Elvan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitem 09:51 Lütfü Elvan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitem

Son Dakika Haberleri
11:08 Çatıdan kendini aşağı atan adamı, polis işte böyle kurtardı
11:02 PKK'nın sözde kurucularından Ali Haydar Kaytan, TSK'nın operasyonunda öldürüldü
11:02 Akademisyen Özgür Demirtaş Merkez Bankası'na çağrı yaptı: Lütfen faiz indirimi yapmayın
11:00 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
11:00 Olağanüstü hal ilan edildi! Fırtına Kanada'da hayatı felç etti
11:00 Takı markasını kuran Birce Akalay: Güzel gidiyor
10:57 Mahsun Kırmızıgül'den 16 yıl aradan sonra albüm müjdesi
10:46 İddia: ABD Savunma Bakanı Suriye'de Mazlum Abdi ile görüşecek
10:44 TSK: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist daha öldürüldü
10:42 Erdoğan'ın "50+1 dışında anlattıkları gerçeği yansıtmıyor" Karamollaoğlu'ndan cevap: Ne söylemişim de doğru değil
Çatıdan kendini aşağı atan adamı, polis işte böyle kurtardı Çatıdan kendini aşağı atan adamı, polis işte böyle kurtardı         
11:08
PKK'nın sözde kurucularından Ali Haydar Kaytan, TSK'nın operasyonunda öldürüldü PKK'nın sözde kurucularından Ali Haydar Kaytan, TSK'nın operasyonunda öldürüldü         
11:02
Olağanüstü hal ilan edildi! Fırtına Kanada'da hayatı felç etti Olağanüstü hal ilan edildi! Fırtına Kanada'da hayatı felç etti         
11:00
İddia: ABD Savunma Bakanı Suriye'de Mazlum Abdi ile görüşecek İddia: ABD Savunma Bakanı Suriye'de Mazlum Abdi ile görüşecek         
10:46
İstanbul Havalimanı'nda midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri patlayan genç hayatını kaybetti İstanbul Havalimanı'nda midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri patlayan genç hayatını kaybetti         
10:42
Sertap Erener'in gergin anları! Can Bonomo ve Öykü Karayel'in sözünü kesip tepki gösterdi Sertap Erener'in gergin anları! Can Bonomo ve Öykü Karayel'in sözünü kesip tepki gösterdi         
10:36
Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz? Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz?         
10:27
Yargı dizisinde yeni yüz Yargı dizisinde yeni yüz         
09:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çeken İsrailli çift serbest bırakıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çeken İsrailli çift serbest bırakıldı         
08:51
Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı         
08:47
Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri         
07:15
Türkiye'de alışveriş yapan Bulgarlar, acı gerçeği yüzümüze çarptı: Türk parası çok değersiz Türkiye'de alışveriş yapan Bulgarlar, acı gerçeği yüzümüze çarptı: Türk parası çok değersiz         
01:16
Dolar kuru eleştirilerine AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan tepki toplayacak Japonya yorumu Dolar kuru eleştirilerine AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan tepki toplayacak Japonya yorumu         
21:42
Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor! Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor!         
17:10
İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor? İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor?         
16:41
Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı         
15:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2021 11:12:51. #1.12#
SON DAKİKA: Takı markasını kuran Birce Akalay: Güzel gidiyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement