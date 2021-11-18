Takı markasını kuran Birce Akalay: Güzel gidiyor

Oyuncu Birce Akalay, Ortaköy Melanj adlı mekanda gerçekleşen partiye katıldı. Akalay, "Vakitli, vakitli eve. Yarın iş güç" dedi. Markası için çalıştığını söyleyen oyuncu, "Yakın zamanda dijitalde bir projemiz olacak, onun için çalışıyorum. Bu aralar sağlıklı, uykuya dikkat ederek yaşıyorum" dedi.

Son dönemde oyuncuların dijital platformları mı tercih ediyor, sorusuna Akalay, "Bir oyuncunun daha fazla arzulayabileceği bir sistem, önü sonu biliyorsunuz, senaryoyu tamamıyla biliyorsunuz. Bir sinema filmi gibi çalışabiliyorsunuz, dolayısıyla bir oyuncu için daha elverişli diyebilirim" dedi.

Takı markasıyla alakalı, "Henüz 1ay oldu, nasıl geçti anlamadık. Güzelde gidiyor, güzel geri dönüşler alıyorum. Belki tatlı bir sürprizimiz olur mağazamız olur. O zaman da görüşürüz" dedi.

Ticaret benim hiç bildiğim bir şey değildi diyen Akalay, "Öğreniyorum yavaş, yavaş. Kendim gibiyim diyeyim, kuralları nedir yavaş, yavaş öğreniyorum. Ben olduğum gibiyim" dedi.

Ticarete atılmasını pandemiye bağlayan Akalay, "Hep vardı hayalimde bir takı yapmak diyemem ama takıları severdim, biriktirirdim insanlarda derdi, ne güzel şeyler takıyorsun diye. Aksesuar seviyorum, mücevher çok başka bir şey çok incelikli, Zor bir yolculuk bakalım" diye konuştu.

Birce Akalay özel hayat sorularına, "Özel hayat konuşmuyorum, kaçıyorum" şeklinde yanıt verdi.