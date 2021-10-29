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Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın - Son Dakika

Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın

29.10.2021 08:47

İstanbul'da yaşanan taksi sorununa bir tepkide başarılı oyuncu Ezgi Mola'dan geldi. Mola, İstanbul'da taksi bulamayınca İstanbul Kart'ına para yükleyip belediye otobüsüne bindi. O anları Instagram hesabından paylaşan oyuncu, "Alın taksinizi başınıza çalın" diyerek tepki gösterdi.

TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye rolünü oynayan Ezgi Mola, İstanbul'da taksi bulamadı. Uzun süren taksi bekleme sürecinin sonunda sinirlenen oyuncu, çözümü belediye otobüsüne binmekte buldu.

"ALIN TAKSİNİZİ BAŞINIZA ÇALIN"

Her anını 5,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan oyuncu, otobüsüne bindiği anları da yayınladı. Belediye otobüsüne binen Mola, İstanbul Kart'ı bastığında sırada çektiği fotoğrafı "Alın taksinizi başınıza çalın be. Bakiye de mis" notuyla paylaştı.

İstanbul'da taksi bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın
İstanbul'da taksi bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın
Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın

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Son Dakika Magazin Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın - Son Dakika
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