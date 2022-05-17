Talihsiz Olay! Zor Anlar Yaşadı

Türkücü İbrahim Tatlıses'in Işıl Çıtak ile beraberliğinden dünyaya gelen kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile 4 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Levent Dörter, hayatlarını birleştirme kararı aldı.

YÜZÜKLERİ İBRAHİM TATLISES TAKTI

İbrahim Tatlıses'in kızı, önceki akşam aile arasında düzenlenen sade bir törenle sevgilisiyle nişanlandı. Müzisyen ikilinin yüzüklerini Çıtak'ın babası İbrahim Tatlıses taktı.

"ELBİSEME TUVALETİNİ YAPTI"

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Nişan pastasını kestikten sonra pistte dans eden çiftin başına talihsiz bir olay geldi. Şaşkınlığını gizleyemeyen Çıtak, "Gözüm gibi baktığım elbisemdi ama tek kızamayacağım şey köpekti. Köpek benim en hassas noktam. Tuvaletini yaptı. Şimdi ben buna nasıl kızayım?" ifadelerini kullandı.

"DÜĞÜN GİBİ NİŞAN OLDU"

Ardından basın mensuplarıyle sohbet eden çiftten Dilan Çıtak Tatlıses, "Düğün gibi nişan oldu. Çok fazla hayal kurduk, pandemi girdi araya. Bütün sevdiklerimiz yanımızda olsun, babamla barışalım... Annem, anneannem ve benim Cem babam eksik ama inşallah eylül ayında hep beraber olacağız." ifadelerini kullanarak, duygularını dile getirdi.

Çiftin yaz ayında nikah masasına oturacağı öğrenildi.

DİLAN ÇITAK TATLISES KİMDİR?

Türkücü İbrahim Tatlıses'in yedi çocuğundan biri olan Dilan Çıtak Tatlıses, 2 Aralık 1989 İstanbul'da dünyaya geldi. Tüm hayatı boyunca tıpkı İbrahim Tatlıses gibi müzikle iç içe bir yaşantısı oldu. 2003 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünde yarı burslu olarak okumaya başladı. Asıl branşı şan olarak başladığı eğitimine piyano ve keman dersiyle de devam etti. 2 sene keman 4 sene piyano çaldı kemanı bıraktı ve piyano çalmaya devam etti. Okul süresince müzikallerde ve korolarda yer aldı. Caz orkestralarında solistlik yaptı. Aynı zamanda Pera tiyatroda 2 sene oyunculuk eğitimi aldı.

Dilan Çıtak Tatlıses, sanat okulunda Keman ve Piyano hocalığı yapıyor. Kendi projesi olan SOUL SENSATION band'in solistliği ve İskender Paydaş'ın "Zamansız Şarkılar" projesinde de vokal olarak yer almıştı.

DİLAN ÇITAK'IN ANNESİ KİM?

Dilan Çıtak'ın annesi 90'lı yıllarda İbrahim Tatlıses ile kısa süreli ilişki yaşayan Işıl Çıtak'tır.

LEVENT DÖRTER KİMDİR?

Levent Dörter, (d. 18 Eylül 1980, Ankara), Türk pop müzik şarkıcısıdır.

Levent Dörter, 18 Eylül 1980'de Ankara'da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise hayatı Ankara'da geçti. Müzik hayatına, lise yıllarında babasının aldığı gitar ile şarkı söyleyerek başladı. Müziğe olan tutkusu sayesinde Üniversite yıllarında başlayan sahne serüveni profesyonel olarak 1996 yılından bu yana İstanbul'da sahne alması ile devam etti.

2020 yılında son single çalışması Bilmiyorum'u dinleyicileri ile paylaşan Levent Dörter, İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Kıbrıs başta olmak üzere en çok tercih edilen performans sahnelerinde başta kendi şarkları olmak üzere geçmişten günümüze pop müziğin en sevilen şarkılarını seslendirmeye devam ediyor.