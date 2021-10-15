Dizileri, 100'den fazla ülkeye satılan, 2017 yılının dizi ihracat şampiyonu Nurgül Yeşilçay, sadece 50 kişinin sahip olacağı bir dizi projesini hayata geçirdi. Yeşilçay'ın 6 aydır üzerinde çalıştığı, fotoroman mantığında, kamera yerine fotoğraf makinasının kullanıldığı, dünyada ilk olma özelliği taşıyan, 7 bölümlük mini dizi Poz, NFT olarak Kasım ayından itibaren satışa çıkacak.
Yapımcılığını Necati Kocabay'ın, senaryosunu ve yönetmenliğini de Nurgül Yeşilçay'ın yaptığı bölümlerin 3-4 dakika süreceği yeni NFT projesi POZ bir Dijiroman'dır. Bölümlerin akışı sadece fotoğrafla ve fotoğrafın her türlü imkanı kullanılarak sağlandı. Sadece 50 kişinin sahip olacağı dizinin, NFT olarak satış miktarının sekiz bin 600 dolar (yaklaşık 80 bin TL) olacağı öğrenildi.
Gerilimli kara komedi türünde bir foto dizi olan Poz'da çocuklu ve evli orta sınıf bir aile olan Suzan ve Harun sıradan bir şekilde hayatlarına devam ederken, Harun ressam bir kıza aşık olur, eşine de hiç belli etmediğini zanneder, fakat Suzan'ın bu durumdan haberdar olmasıyla olaylar bir felakete dönüşür.
Kaynak: Snob Magazin
Son Dakika › Magazin › Tamamı pozlardan oluşan 7 bölümlük mini dizi yapan Nurgül Yeşilçay, NFT olarak satışa sunacak - Son Dakika Magazin