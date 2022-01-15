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Tatlıtuğ çiftinden Bodrum'da anlamlı destek - Son Dakika

Tatlıtuğ çiftinden Bodrum'da anlamlı destek

15.01.2022 00:57
Tatlıtuğ çiftinden Bodrum'da anlamlı destek

Bodrum Belediyesi'ni ziyaret eden ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, Bodrum'da sokak hayvanlarına yönelik düzenlenecek projelere destek vermek istediklerini söyledi.

Bodrum Belediyesi'ni ziyaret eden ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, Bodrum'da sokak hayvanlarına yönelik düzenlenecek projelere destek vermek istediklerini söyledi.

Eşinin hamilelik sürecini Bodrum'daki evlerinde sürdüren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Tatlıtuğ çifti, Bodrum Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü Turgutreis Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından Bodrum Belediyesinde Bodrum Belediye Başkan Vekili Mustafa Coşkun, Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, Özel Kalem Müdürü Serkan Aloğlu ile bir araya geldi.

İstanbul'daki evlerinde kedi, köpek ve tavuklarıyla yaşadıklarını belirten ünlü çift, Bodrum'a geldiklerinde de sokak hayvanlarıyla yakından ilgilenirken, Bodrum'da sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirilecek projelere destek vermek istediklerini söylediler.

"Satın alma sahiplen"

Hayvan sevgisiyle bilinen Tatlıtuğ çifti, Bodrum Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü Turgutreis Rehabilitasyon Merkezi ziyaretini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Tatlıtuğ, bir köpeği severken çekilen ve satınalmasahiplen etiketi ile paylaştığı görüntüde, "Hepsi sevgi dolu gözlerle sahiplenmemizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

Hayvan sevgisini, sosyal medyadan yaptığı birçok paylaşımla gösteren Başak Dizer ise "Bugün gönülden hayvansever, harika bir ekiple tanıştık. Çok düzenli, sevgi dolu bir barınak. Sahiplenecek bir sürü güzel köpekleri var. İnci Hanım ve Başka Bir Hayat Diliyorum Derneği ile iç içe çalışan bir belediye. Hayvanlara desteklerinizi bekliyorlar. Ah keşke hepinizi kurtarabilsek. Dünya tatlıları bunlar. Burada olmayı hak etmiyorlar" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

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Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Veteriner, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Tatlıtuğ çiftinden Bodrum'da anlamlı destek - Son Dakika Magazin


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