Tekelleşmeye Sıla ve Ahmet Kural\'da mı dahil edildi? Yıllar önceki sözler yeniden gündemde

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Bitmek tükenmek bilmeyen şikayetler ve ihbarların ardından Rekabet Kurulu, 21 menajerlik şirketi ve kast ajansı hakkında inceleme başlatmıştı. Bunun ardından oyuncular, art arda itiraflarda bulunup sanat dünyasında yaşadıklarını anlatmıştı. Oyunculuk ajansı sahibi Ayşe Barım'ın şirketine bağlı çalışan Serenay Sarıkaya da reklam aşkı iddialarıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir'in yaşadığı birlikteliğin gerçek olmadığı, reklam aşkı için bir iş adamından ikiliye, Barım üzerinden 5 milyon dolar verildiği iddia edildi.

O SÖZLER YENİDEN GÜNDEMDE

Olayın yankıları sürerken bir dönem Sıla Gençoğlu ile aşk yaşayan Ahmet Kural'ın sözleri yeniden gündem oldu. 29 Ekim 2018 tarihinde Zekeriyaköy'deki evinde o dönem sevgilisi olan Sıla Gençoğlu'na şiddet uyguladığına hükmedilen Ahmet Kural, mahkeme tarafından 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Sıla'nın avukatı "Geç de olsa adalet tecelli ettiği için mutluyuz" açıklamasında bulunurken Ahmet Kural ise "Bir projenin parçası olduğunu hiçbir zaman kalbime açıklayamadım" diyerek dikkat çeken bir çıkışa imza atmıştı.

BOMBAYI AHMET KURAL PATLATMIŞ

Ayşe Barım olayının patlak vermesi sonrası Ahmet Kural'ın o dönemki açıklamalarını "Asıl Ayşe Barım bombasını zamanında Ahmet Kural patlatmış" notuyla paylaşmaya başladı.