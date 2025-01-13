Tekelleşmeye Sıla ve Ahmet Kural'da mı dahil edildi? Yıllar önceki sözler yeniden gündemde - Son Dakika
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Tekelleşmeye Sıla ve Ahmet Kural'da mı dahil edildi? Yıllar önceki sözler yeniden gündemde

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Magazin dünyasına bomba gibi düşen ID İletişim'in kurucusu ünlü menajer Ayşe Barım ve oyuncularına yönelik iddiaların konuşulduğu bugünlerde bir dönem şarkıcı Sıla ile aşk yaşayan Ahmet Kural'ın sözleri yeniden gündem oldu.

13.01.2025 14:43
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Bitmek tükenmek bilmeyen şikayetler ve ihbarların ardından Rekabet Kurulu, 21 menajerlik şirketi ve kast ajansı hakkında inceleme başlatmıştı. Bunun ardından oyuncular, art arda itiraflarda bulunup sanat dünyasında yaşadıklarını anlatmıştı. Oyunculuk ajansı sahibi Ayşe Barım'ın şirketine bağlı çalışan Serenay Sarıkaya da reklam aşkı iddialarıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir'in yaşadığı birlikteliğin gerçek olmadığı, reklam aşkı için bir iş adamından ikiliye, Barım üzerinden 5 milyon dolar verildiği iddia edildi.

O SÖZLER YENİDEN GÜNDEMDE

Olayın yankıları sürerken bir dönem Sıla Gençoğlu ile aşk yaşayan Ahmet Kural'ın sözleri yeniden gündem oldu. 29 Ekim 2018 tarihinde Zekeriyaköy'deki evinde o dönem sevgilisi olan Sıla Gençoğlu'na şiddet uyguladığına hükmedilen Ahmet Kural, mahkeme tarafından 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Sıla'nın avukatı "Geç de olsa adalet tecelli ettiği için mutluyuz" açıklamasında bulunurken Ahmet Kural ise "Bir projenin parçası olduğunu hiçbir zaman kalbime açıklayamadım" diyerek dikkat çeken bir çıkışa imza atmıştı.

BOMBAYI AHMET KURAL PATLATMIŞ

Ayşe Barım olayının patlak vermesi sonrası Ahmet Kural'ın o dönemki açıklamalarını "Asıl Ayşe Barım bombasını zamanında Ahmet Kural patlatmış" notuyla paylaşmaya başladı.

Tekelleşmeye Sıla ve Ahmet Kural\'da mı dahil edildi? Yıllar önceki sözler yeniden gündemde

Ahmet Kural, Magazin, Ünlüler, Hukuk, , Son Dakika

Son Dakika Magazin Tekelleşmeye Sıla ve Ahmet Kural'da mı dahil edildi? Yıllar önceki sözler yeniden gündemde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Vadaa:
    Hepsi yalan dolan aşkla para karşılığı reklam özeti bu 19 1 Yanıtla
  • Ali Niyazi SAVAŞ:
    sonuçta kadına şiddet uygulamış ve ceza almış bir sanatçı müsveddesi değil mi bu vatandaş hangi projeden bahsediyormus. 4 10 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    iyi de o zaman niye hapis cezası aldı? 7 3 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Haber bağlığındaki -de bağlacının farkında olmayan elemanlar evine ekmek parası götürüyor, ne kalitesiz oldu buralar ya. Sorsanız en iyisi odur :) 5 1 Yanıtla
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