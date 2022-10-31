Çağatay Ulusoy'un, yeni dizisindeki rolü belli oldu! Bir jigoloyu canlandıracak - Son Dakika
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Çağatay Ulusoy'un, yeni dizisindeki rolü belli oldu! Bir jigoloyu canlandıracak

31.10.2022 16:49

Terzi dizisinin çekimlerini bitiren Çağatay Ulusoy, yeni projesi Centilmen için imzayı attı. Başarılı oyuncu dizide bir jigoloyu canlandıracak.

Bir süredir dijitalde yayınlanan projelerde yer alan Çağatay Ulusoy, merakla beklenen Terzi dizisinin çekimlerini tamamladı. Çekimlerin ardından vakit kaybetmeyen oyuncu, "Centilmen" dizisi için imzaları attı.

JİGOLOYU OYNAYACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni dizisi Centilmen'nin çekimleri için hazırlıklara başlayan Ulusoy, seyircisinin karşısına bu defa çok başka bir rolle çıkacak. Daha önce farklı roller canlandırarak oyunculuktaki başarısını gözler önüne seren Ulusoy, dizide bir jigoloya hayat verecek. Deniz Madanoğlu'nun yazdığı diziyi Onur Bilgetay yönetecek.

Jigolo, para karşılığı kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan erkeklere denir.

Çağatay Ulusoy, yeni dizisinde jigolo rolünü oynayacak
Çağatay Ulusoy, yeni dizisinde jigolo rolünü oynayacak
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Çağatay Ulusoy, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çağatay Ulusoy'un, yeni dizisindeki rolü belli oldu! Bir jigoloyu canlandıracak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çağatay Ulusoy'un, yeni dizisindeki rolü belli oldu! Bir jigoloyu canlandıracak - Son Dakika
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