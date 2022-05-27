Tiktok Fenomeni Mika Raun'dan Şok Eden İfşa! - Son Dakika
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Tiktok Fenomeni Mika Raun'dan Şok Eden İfşa!

27.05.2022 12:51
Tiktok Fenomeni Mika Raun'dan Şok Eden İfşa!

TikTok fenomeni Mika Raun, canlı yayında kendisine gelen "Eniştemin külotlarını gizli gizli kokluyorum" şeklindeki bir mesajı ifşa etti. Ünlü fenomenin bu ifşası sosyal medyaya damga vurdu. Mika Raun kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte tüm detaylar...

TikTok platformunda ilginç üslubu ve yaşam tarzıyla dikkat çeken Mika Raun, sergilediği davranışlarla gündem olmaya devam ediyor.

Estetik operasyonunun ardından farklı bir görüntüye kavuşan TikTok fenomeni, yaşam tarzını da değiştirdi.

Takipçilerinden gelen "Eski, samimi Mika'yı çok özledim" mesajlarına cevap vermeyen Mika Raun, itiraf videosuyla şaşkına çevirdi. Kendisine gelen itirafları bir bir okuyan ünlü fenomen, "Eniştemin külotlarını gizli gizli kokluyorum" itirafına kahkaha attı.

Kendisini izleyenlerin de katıla katıla güldüğü bu videoya "Allah böylelerine akıl fikir versin" yorumu geldi.

MİKA RAUN KİMDİR?

Büyükada doğumlu Mika Can Raun, 9 Temmuz 2001 yılında dünyaya geldi. Annesi Şanlıurfalı olan Raun'un babası ise Rum asıllı Büyükadalıdır. Üç kardeş olan Mika Can Raun, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Senaryo Yazarlığı ve Film Tasarımı bölümünde yapmaktadır. Şiir yazan Mika Raun aynı zamanda senaryo yazarlığı eğitimi almaktadır.

Tiktok'ta 2 milyon takipçisi olan fenomenin, Tiktok hesabı mikaraunx adındadır. Instagram hesabında da aynı kullanıcı adını kullanmaktadır.

Tiktok Fenomeni Mika Raun'dan Şok Eden İfşa!
Tiktok Fenomeni Mika Raun'dan Şok Eden İfşa!
Tiktok Fenomeni Mika Raun'dan Şok Eden İfşa!

YORUMLAR
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Kaynak: Snob Magazin

Mika Raun, Estetik, Tiktok, Magazin, Son Dakika

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