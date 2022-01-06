Tolgahan Sayışman tanınmayacak halde

Aynasız isimli sinema filminde Efehan ve Haluk isimlerinde iki farklı karaktere hayat veren Tolgahan Sayışman görüntüsüyle sosyal medyada gündem oldu.

ÖZEL TEKNİKLE 40 KİLO ŞİŞMANLATILDI

Bir süredir ekranda olmayan Tolgahan Sayışman hem yapımcı hem de oyuncu olduğu Aynasız filmiyle geri dönüyor. Tolgahan Sayışman'ın başrol oynadığı polisiye komedi türündeki 'Aynasız' adlı film 18 Şubat'ta vizyonda. Sayışman filmde 'Efehan' ve 'Haluk' adında iki ayrı karaktere hayat veriyor. Ünlü oyuncu, filmdeki 'Haluk'un her sahnesi öncesi 55 dakika süren özel bir hazırlıkla kilolu ve sakallı biri haline geliyor. Sayışman özel teknikle 40 kilo şişmanlatıldı.

ZENGİN OYUNCU KADROSUYLA DİKKAT ÇEKTİ

Tolgahan Sayışman'a Aynasız filminde Erdal Özyağcılar, Algı Eke, Sarp Bozkurt, Öznur Serçeler, Serdar Burak Şanal, Mehmet Bozdoğan, Çağla Boz, Aslıhan Karalar ve Sera Tokdemir gibi zengin bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor.