Trafik Kazası Geçirdi! İşte Son Durumu - Son Dakika
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Trafik Kazası Geçirdi! İşte Son Durumu

01.06.2022 12:51
Trafik Kazası Geçirdi! İşte Son Durumu

'Gizli Saklı' adlı dizi ile ekrana dönmeye hazırlanan, Aydınlıkevler oyuncusu Sinem Ünsal ve uygulayıcı yapımcı Nisan Ceren trafik kazası geçirdi. Sinem Ünsal'ın sağlık durumu nasıl? İşte cevabı...

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; FOX'un yeni dizisi Gizli Saklı ile ekrana dönmeye hazırlanan Sinem Ünsal, Demet Akbağ'ın Aydınlıkevler tiyatro oyununun İzmir turnesi dönüşü yaşanan trafik kazasıyla sevenlerini korkuttu.

ARAÇ BARİYERLERE ÇARPTI

Oyun sonrası Sinem Ünsal ve oyunun uygulayıcı yapımcısı Nisan Ceren işleri olduğu için gece İstanbul'a dönmek için yola çıktı. Gebze yolunda Ünsal ve Ceren'in seyahat ettiği aracın şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti, araç bariyerlere çarptı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kaza sonrası apar topar hastaneye kaldırılan Sinem Ünsal'ın sağlık durumunun iyi olduğu, vücudunda yara ve morluklar olan oyuncunun evine geçtiği öğrenildi. Nisan Ceren'in ise kontrol amaçlı olarak dün geceyi Liv Hospital'da geçirdiği öğrenildi.

SİNEM ÜNSAL KİMDİR?

Sinem Ünsal, 21 Haziran 1993'de İzmir'de doğdu. Azerbaycan Türkü kökenli bir baba ile Çerkes kökenli bir annenin ikinci çocuğu olarak doğdu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünden mezun olmuştur. 2017 yılından itibaren oyunculukla ilgilenmektedir.

2017 yılında yayımlanan Çoban Yıldızı adlı dizide Güneş karakterini, Siyah Beyaz Aşk adlı dizide ise Gülsüm Aslan karakterini canlandırdı. 2018-2019 yılları arasında yayımlanan Kızım adlı dizide Sevgi Günay karakterini canlandırdı. 2019 yılında yayımlanmış Raif ile Letafet adlı tiyatro oyununda Letafet karakterini canlandırdı. 2019-2021 yılları arası yayınlanan Mucize Doktor dizisinde Doktor Nazlı Gülengül karakterine hayat vermiştir.

Trafik Kazası Geçirdi! İşte Son Durumu
Trafik Kazası Geçirdi! İşte Son Durumu
Trafik Kazası Geçirdi! İşte Son Durumu

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Kaynak: Snob Magazin

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