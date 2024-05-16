TRT İç Yapımlar Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Mahzuni' belgeseli, ustanın vefatının 22. Yıldönümünde TRT 1 ekranlarında olacak - Son Dakika
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TRT İç Yapımlar Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Mahzuni' belgeseli, ustanın vefatının 22. Yıldönümünde TRT 1 ekranlarında olacak

TRT İç Yapımlar Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan \'Mahzuni\' belgeseli, ustanın vefatının 22. Yıldönümünde TRT 1 ekranlarında olacak

Zengin arşiv görüntüleri, dostlarından ve ailesinden röportajların yer alacağı 'Mahzuni' belgeseli, 17 Mayıs Cuma günü 00.15'te izleyici ile buluşacak. Belgeselde, Mahzuni Şerif'in eserlerinden derlemeler ve genç halk müziği sanatçılarının performansları yer alacak. Ayrıca, Mahzuni Şerif'in hayatı ve memleketi hakkında yapılan çekimler de izleyicilerle paylaşılacak. Belgeselin tekrar yayını ise cumartesi günü gerçekleşecek.

16.05.2024 17:09
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TRT İç Yapımlar Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Mahzuni" belgeseli, ustanın vefatının 22. Yıldönümünde TRT 1 ekranlarında olacak.

Zengin arşiv görüntüleri, dostlarından ve ailesinden röportajların yer alacağı program 17 Mayıs Cuma günü 00.15'te izleyici ile buluşacak.

"Mahzuni" belgeselinde, Mahzuni Şerif'in TRT kanallarında şimdiye kadar seslendirmiş olduğu eserlerinden derlemeler ve yeni dönem genç halk müziği sanatçılarından alınan performanslarla ozanın türküleri yer alacak.

Binlerce eser üreten, yüzlerce plak ve kaseti bulunan Mahzuni Şerif ile yapılan son radyo belgesellerinden kesitler de yine izleyicilerle paylaşılacak. Maraş'ın Berçenek köyünden tüm ülkeye ve dünyaya sesini duyuran halk ozanının hayatı farklı yönleriyle ortaya konacak.

Doğduğu memleketinden, Hacıbektaş'taki kabrine kadar yapılan aktüel çekimlerle izleyiciler Mahzuni Şerif'i üreten halka ve topraklara uzanacaklar.

17 Mayıs Cuma günü saat 00.15'te izleyici ile buluşacak belgeselin tekrar yayını ise cumartesi günü gerçekleşecek.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin TRT İç Yapımlar Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Mahzuni' belgeseli, ustanın vefatının 22. Yıldönümünde TRT 1 ekranlarında olacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: TRT İç Yapımlar Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Mahzuni' belgeseli, ustanın vefatının 22. Yıldönümünde TRT 1 ekranlarında olacak - Son Dakika
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