Üye Girişi
Tuğba Ekinci'nin evine giden Sabancı ailesinin üyesi ifşa oldu! - Son Dakika

Tuğba Ekinci'nin evine giden Sabancı ailesinin üyesi ifşa oldu!

09.11.2021 13:27
Tuğba Ekinci'nin evine giden Sabancı ailesinin üyesi ifşa oldu!

Şarkıcı Tuğba Ekinci, katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözlerle izleyicileri şaşırttı. Ekinci, geçmiş yıllard iş insanı Hacı Sabancı ile birliktelik mi yaşadı? İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, TV8'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Ekinci, Hacı Sabancı ile ilgili bir anısını ilk kez paylaştı.

"EVİME GELDİ, TANIŞTIK"

"Hacı Sabancı yıllar önce benim evime geldi" diyen Ekinci, "Benimle tanışmak için bir arkadaşımla iletişime geçmiş. Tanışmak isteyince ben de kabul ettim. Evime geldi tanıştık. Daha sakalları yoktu gencecik çocuktu, bana hayranmış.Yanlış anlaşılmasın ben oynak bir kadın değilim daha çocuktu zaten" diye konuştu.

Hacı Sabancı'nın Ekinci'nin bu iddiasına ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çifti, geçtiğimiz ekim ayında Arzu- Ömer Sabancı çiftinin yalısında evlenmişti.

Tuğba Ekinci'nin evine giden Sabancı ailesinin üyesi ifşa oldu!
Tuğba Ekinci'nin evine giden Sabancı ailesinin üyesi ifşa oldu!
Tuğba Ekinci'nin evine giden Sabancı ailesinin üyesi ifşa oldu!
Tuğba Ekinci'nin evine giden Sabancı ailesinin üyesi ifşa oldu!

Hacı Sabancı, Tuğba Ekinci, Gülşen, Ekinci, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Tuğba Ekinci'nin evine giden Sabancı ailesinin üyesi ifşa oldu! - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

EPDK'nın hizmet binası açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni nükleer santral inşaatlarının sinyalini verdi 14:28 EPDK'nın hizmet binası açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni nükleer santral inşaatlarının sinyalini verdi Salih Bademci, oyunculuğuyla izleyenleri mest etti 14:26 Salih Bademci, oyunculuğuyla izleyenleri mest etti Kılıçdaroğlu: Büyükelçiliklere yazı yazdım 14:22 Kılıçdaroğlu: Büyükelçiliklere yazı yazdım
Vatandaşın elektrik faturası yıllık 930 milyon lira azalacak 14:21 Vatandaşın elektrik faturası yıllık 930 milyon lira azalacak Galatasaray'da dikkat çeken olay! 1 kişi kovuldu, 3 kişi emekli edildi 14:08 Galatasaray'da dikkat çeken olay! 1 kişi kovuldu, 3 kişi emekli edildi Ailesinden gizli 1 ay önce evlenen Ece, evinde başından vurulmuş halde bulundu 14:00 Ailesinden gizli 1 ay önce evlenen Ece, evinde başından vurulmuş halde bulundu
MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in aracını satın alan adam, gelen tüm teklifleri geri çeviriyor 13:58 MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in aracını satın alan adam, gelen tüm teklifleri geri çeviriyor Dünya bunu konuşuyor 13:40 Dünya bunu konuşuyor "Mars'ta doğdum" diyen çocuğun anlattıkları ürküttü

Son Dakika Haberleri
14:25 Son Dakika: A Milli Takım'da Cengiz Ünder kadrodan çıkartıldı
14:25 Salih Bademci, oyunculuğuyla izleyenleri mest etti
14:22 Kılıçdaroğlu: Büyükelçiliklere yazı yazdım
14:20 Vatandaşın elektrik faturası yıllık 930 milyon lira azalacak
14:08 Galatasaray'da dikkat çeken olay! 1 kişi kovuldu, 3 kişi emekli edildi
14:01 Bulgaristan'da Afrika domuz vebası ülkeyi alarma geçirdi
14:00 Ailesinden gizli 1 ay önce evlenen Ece, evinde başından vurulmuş halde bulundu
13:43 Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi
13:43 Hapsi istenen İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Muhatabım olan siyasi akıl bellidir
13:24 Lütfü Türkkan'la birlikte şehit yakınına küfreden kişi de gözaltına alındı
İçişleri Bakanlığı, Meral Akşener'i düzeltti: Ali Haydar Yener suç dosyası kabarık bir güvenlik görevlisi İçişleri Bakanlığı, Meral Akşener'i düzeltti: Ali Haydar Yener suç dosyası kabarık bir güvenlik görevlisi         
14:28
Son Dakika: A Milli Takım'da Cengiz Ünder kadrodan çıkartıldı Son Dakika: A Milli Takım'da Cengiz Ünder kadrodan çıkartıldı         
14:26
Kemalpaşa Belediyesi'nde yolsuzluk operasyonu! 11 kişi gözaltına alındı, başkandan ilk açıklama geldi Kemalpaşa Belediyesi'nde yolsuzluk operasyonu! 11 kişi gözaltına alındı, başkandan ilk açıklama geldi         
14:25
Dünyada sadece 30 tane bulunan 1 milyon değerindeki saati kimse farkına varmadan çaldı Dünyada sadece 30 tane bulunan 1 milyon değerindeki saati kimse farkına varmadan çaldı         
14:22
Eski sevgilisi tarafından eğlence mekanından kaçırıldığı anlar kameraya yansıdı Eski sevgilisi tarafından eğlence mekanından kaçırıldığı anlar kameraya yansıdı         
14:12
Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi         
14:04
14 yaşındaki kız çocuğu: Beni eve kapatıp 3 gün kemer ve tavayla dövdü 14 yaşındaki kız çocuğu: Beni eve kapatıp 3 gün kemer ve tavayla dövdü         
13:59
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Suriye'de 6 muhalif grup Üçüncü Kolordu adıyla toplandı! Suriye'de 6 muhalif grup Üçüncü Kolordu adıyla toplandı!         
13:28
Güzel manken Ece Gürsel'den Güzel manken Ece Gürsel'den "Evlilik dışı çocuk yapar mısın?" sorusuna çok net cevap         
13:26
Lütfü Türkkan'la birlikte şehit yakınına küfreden kişi de gözaltına alındı Lütfü Türkkan'la birlikte şehit yakınına küfreden kişi de gözaltına alındı         
13:25
Asgari ücret ve 3600 ek gösterge için kritik süreç önümüzdeki hafta başlıyor Asgari ücret ve 3600 ek gösterge için kritik süreç önümüzdeki hafta başlıyor         
12:30
Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu         
12:23
Adana'da vatandaşlar evlerini tek tek satışa çıkarmaya başladı Adana'da vatandaşlar evlerini tek tek satışa çıkarmaya başladı         
11:45
Son Dakika! Meral Akşener'den grup toplantısında Lütfü Türkkan yorumu: Bir hata yaptı, elbette bunu mazur görecek değiliz Son Dakika! Meral Akşener'den grup toplantısında Lütfü Türkkan yorumu: Bir hata yaptı, elbette bunu mazur görecek değiliz         
10:09
Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor         
08:00
Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar         
16:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2021 14:33:06. #1.12#
SON DAKİKA: Tuğba Ekinci'nin evine giden Sabancı ailesinin üyesi ifşa oldu! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement