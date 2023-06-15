Türk Halk Müziği Sanatçısı Ekrem Çelebi Hayatını Kaybetti

Neşet Ertaş'ın ardından bozlak kültürünün bilinen temsilcilerinden Ekrem Çelebi, 71 yaşında yaşamını yitirdi. Çelebi, bugün öğle namazına müteakip Kırıkkale'nin Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan Isra Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Çelebi son yolculuğuna uğurlandı.

BEDİA AKARTÜRK: AİLESİNE SABIR DİLERİZ

Meslektaşının ölüm haberiyle yıkılan Bedia Akartürk, "Abdal kültürünün önemli temsilcilerinden Ekrem Çelebi'ye Allah'tan rahmet; ailesi, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı, sabır dileriz" dedi.

KÜRŞAT ZORLU: BOŞNAK KÜLTÜRÜNÜN EN ÖNEMLİ SANATÇILARINDANDI

Türk Halk Müziğinin önemli sanatçılarından Ekrem Çelebi'nin ölümünün ardından siyasi isimlerden de peş peşe paylaşımlar gelmeye başladı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bozlak kültürünün büyük ustalarından Ekrem Çelebi'yi kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendik. Eserleri ve öğreticiliği ile Orta Anadolu Abdal geleneğinde önemli bir isimdi. Allah rahmet etsin. Ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.

SELÇUK ÖZDAĞ: GELİMLİ GİDİMLİ DÜNYA, SONU UCU ÖLÜMLÜ DÜNYA İŞTE

Gelecek Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ "Sanatçı Ekrem Çelebi de rahmeti rahmana kavuşmuş. Bozkırın tezenesi büyük üstat Neşet Ertaş gibi o da türkü ve bozlakları ile Abdal geleneğinin mümtaz bir değeriydi. Gelimli gidimli dünya, sonu ucu ölümlü dünya işte. Yakınlarının, sevenlerinin başı sağ olsun, rahmet olsun" derken AKP Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan da "Birçok türkünün kaynak kişisi… Bozlakların sesi, bozkırın eşsiz ustalarından Ekrem Çelebi. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

EKREM ÇELEBİ KİMDİR?

Türk Halk Müziği sanatçısı Ekrem Çelebi, 1952 yılında Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesindeki Ömeruşağı köyünde dünyaya geldi. İlkokul eğitiminin ardından maddi zorluklar sebebiyle eğitimine devam edemedi. 9 yaşındayken saz çalmaya başlayan sanatçı, babasının desteğiyle kendini geliştirdi. Bir süre sonra düğünlerde ve çeşitli eğlencelerde saz çalmaya başladı. Nuh'un Gemisi ismini verdiği ilk plağını 16 yaşındayken çıkardı. Çelebi, Mühür Gözlüm, Hapishanelere Güneş Doğmuyor, Dane Dane Benleri Var Yüzünde, Bir Ay Doğdu Samsun'dan, Dağlar Alaca, Kışlada Hasret ve Bir Mektup Aldım gibi birçok plağa imza attı. Çelebi plakların yanı sıra 35'e yakın albüm çıkardı. Çelebi'nin eserleri birçok halk müziği sanatçısı tarafından da seslendirildi.