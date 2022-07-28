Okan Tok'tan Enerji Dolu Yaz Şarkısı: Topuk Sesleri - Son Dakika
Üye Girişi

Okan Tok'tan Enerji Dolu Yaz Şarkısı: Topuk Sesleri

28.07.2022 19:06
Okan Tok'tan Enerji Dolu Yaz Şarkısı: Topuk Sesleri

Türk Pop Müziğinin sevilen isimlerinden Okan Tok, kıpır kıpır bir yaz şarkısı olan "Topuk Sesleri" ile sevenleriyle buluştu.

Söz ve müziği Meltem Kurtoğlu'na ait olan şarkının düzenlemesinde ise Ödül Erdoğan imzası var. Festival tadındaki şarkının ruhuna uygun şekilde renkli bir klip çeken Tok, tüm dinleyenleri adeta dansa davet ediyor. En son Sezen Aksu' ya ait " Unuttun mu beni " ve " Dansöz Dünya " isimli şarkılarına yaptığı cover ile müzik listelerinin üst sıralarında yer alan Tok, 'Topuk Sesleri' ile de çok kısa bir sürede dillere dolanacağa benziyor.

Şarkının Mix'i Melihcan Ataklar ve Mastering çalışması ise Emre Kıral tarafından yapıldı. BACK Vokallerde ise Melihcan Ataklar yer aldı. Kayıt Ödül's Studio da gerçekleştirilmiştir.

YORUMLAR
500
Melikgazi'de yaz kursları ile bu yaz dolu dolu geçiyor Melikgazi'de yaz kursları ile bu yaz dolu dolu geçiyor Balçova'da Çocuklar İçin Dolu Dolu Yaz Tatili Balçova'da Çocuklar İçin Dolu Dolu Yaz Tatili
Kaynak: Snob Magazin

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Okan Tok'tan Enerji Dolu Yaz Şarkısı: Topuk Sesleri - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
18:10 Mucize kurtuluş! Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı
18:10 İstanbul'da yaşayan Ukraynalılardan Fenerbahçe'ye çağrı: "Putin" tezahüratı yapan taraftarları stada almayın
17:41 Taraftarın "Vladimir Putin" tezahüratı Fener'in başını yaktı! UEFA soruşturma başlatıldığını duyurdu
17:35 Baykar'dan Ukrayna'ya "Bayraktar TB2" jesti! Bağış toplayan Polonyalılara "Bağışlarınızı Ukrayna'ya iletin" mesajı
17:19 Köftecilik yapan adam önce okuldaki temizlik görevlisini öldürdü sonra karısını ve komşusunu silahla vurdu!
17:09 Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Luan Peres için Marsilya ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
17:06 Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan 64 yaşında dünyaevine giriyor
17:02 Malatya'da işyerinin önünde oturan kişi husumetlisi tarafından böyle bıçaklandı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı
16:57 Fenerbahçe'den Putin tezahüratıyla ilgili ilk açıklama: Kulübümüzün duruş ve değerlerini temsil etmiyor
16:53 Formula 1'de 4 kez dünya şampiyonu olan Vettel emekli olacağını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 19:07:01. #1.12#
SON DAKİKA: Okan Tok'tan Enerji Dolu Yaz Şarkısı: Topuk Sesleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement