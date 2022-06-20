Türk Popu İçin Önemli Bir Albüm Geliyor

"5'ci solo albümümü yapıyorum. Bir yandan konserlerimiz devam ediyor, yoğun bir konser programı oldu, son 2 aydır. Çok çalışıyorum, çok çalıştığım bir dönemdeyim" dedi.

Kendime az zaman ayırabiliyorum diyen şarkıcı, "Bu yazı çalışarak geçireceğim. Albümümü bitirmeye odaklandım, uzun ve büyük bir albüm geliyor. 'Maya' albümüm devamı gibi bir albüm olacak. O yüzden biraz mesai harcamam gerekiyor. Yazın ikinci yarısını tamamen albüme ayırdım" dedi.

Albümündeki tüm şarkıları kendisinin yazdığını söyleyen Matiz, "Dışarıdan aldığım bir beste yok, belli olmaz son anda canım bir şey çekerse koyarım. Çok şarkı var. 20 şarkının üzerinde olacak gibi duruyor. Nereye gittiğini ben de bilmiyorum. Düetler olacak ama sürpriz şimdilik. Çıkış tarihi belli değil, bana kalsa bu yıl bitmeden yayınlanmasını isterim" dedi.

Sanatçı arkadaşlarınız daha çok single albümlere yöneliyor maliyetlerden dolayı, siz ne düşünüyorsunuz? Sorusuna," Bir sürü şey gerektiren bir süreç gerçekten, albüm olarak çıkarmak şarkıları. Ben önden yine single yayınlayacağım. Temmuz ayı içerisinde bir şarkı yayınlıyorum, damar bir şarkı. Sonrasında neşeli bir yaz şarkısı yayınlayacağız, bunlar albümün içerisinden şarkılar olacak. Albüm çıkana kadar birkaç tane yayınlanmış olacağını zannediyorum. Ben yıllardır kafama eseni yapıyorum, biliyorsunuz. Hep çok güzel dönüşler aldım. Bu albüm beni çok heyecanlandırıyor çünkü her albümüm de eli arttırmayı seviyorum, bunda da öyle olacak diye hissediyorum. Türk popu için önemli bir albüm geliyor. Paranın bir önemi yok aslında önemli olan işin kendisi niteliğinin kendisi, ortalığa çıkan şarkıların güzel olup olmaması. İnsanlara ulaşıp ulaşmaması. Daha çok oraya mesai harcıyorum diyebilirim" dedi.

Verdiği bir röportajda kekeme söyleyen şarkıcıya rahatsızlığını nasıl yendiği sorulunca," Çok çalıştım üzerine ses terapileri, konuşma terapileri, hipnozlar vs. Birazda kabullenmek gerekiyor tabi ki. Nefes çalışması çok fayda sağlıyor, onu söyleyebilirim. Nefes orayı gerçekten iyileştiriyor onu deneyimledim" şeklinde cevapladı.