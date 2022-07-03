Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal, vefatının 22 yıl dönümde anılıyor: Ali Sunal, babası için duygusal bir mesaj paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal, vefatının 22 yıl dönümde anılıyor: Ali Sunal, babası için duygusal bir mesaj paylaştı

03.07.2022 17:09

Türk sinemasının efsane ismi Kemal Sunal, hayatını kaybedeli 22 sene oldu. Ölüm yıldönümünde anılan usta ismin oğlu Ali Sunal, babası için duygusal bir paylaşımda bulundu.

Filmlerinde canlandırdığı karakterlerle 7'den 70'e herkesin kalbini kazanan usta oyuncu Kemal Sunal, ölüm yıldönümünde anılıyor.

UNUTULMAZ İSİMLER ARASINDA

Özellikle' İnek Şaban' karakteriyle gönülleri fetheden Kemal Sunal, 26 yıllık kariyerinde çok sayıda tiyatro eserinin yanı sıra 76'sı başrol olmak üzere 82 filmde rol alarak Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında yer aldı.

Ali Sunal'dan, Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım

ALİ SUNAL'DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Binlerce kişi Twitter'da usta oyuncuyu rahmetle yad etti. Ali Sunal ise babası Kemal Sunal'ı ölüm yıldönümünde duygusal paylaşım ile andı. Ali Sunal paylaşımında şunları yazdı: "Bugün yanımızdan gitmenin 22. yılı. Tarifsiz bir özlem içindeyim babam. İyi ki bu dünyadan geçmişsin bize eserlerini bırakmışsın şimdi torunların seni o izlemeye doyamadığımız eserlerinden tanıyacak. Seni çok seviyorum yattığın yer incitmesin benim melek babam…"

Ali Sunal'dan, Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım
YORUMLAR
500
Sahte Kabadayı nerede çekildi, hangi ilde geçiyor? Sahte Kabadayı konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Film ne zaman çıktı, hangi tarihte? Sahte Kabadayı nerede çekildi, hangi ilde geçiyor? Sahte Kabadayı konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Film ne zaman çıktı, hangi tarihte?

Kemal Sunal, Ali Sunal, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal, vefatının 22 yıl dönümde anılıyor: Ali Sunal, babası için duygusal bir mesaj paylaştı - Son Dakika


Son Dakika
17:09 Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal, vefatının 22 yıl dönümde anılıyor: Ali Sunal, babası için duygusal bir mesaj paylaştı
16:52 Kastamonu'da geçen yıl yaşanan sel felaketinde yıkılan cami, bir kez daha sel baskını yaşanması sebebiyle yıkıldı
16:49 Fransız devi PSG, stadın çimlerini korumak için sıra dışı bir yönteme başvurdu! Şahinler stadı koruyacak
16:43 Survivor bitti, yankısı sürüyor! Nisa'nın şampiyonluğuna Nagihan'dan eleştiri geldi
16:34 Canlı yayında göğsünü açan genç kız ABD'de gündem oldu! Görenler büyük şaşkınlık yaşadı
16:26 Son şampiyon Trabzonspor'un yeni sezon formaları tanıtıldı! Taraftardan tam puan aldı
13:11 Beşiktaş, 39 yaşındaki efsane futbolcusu Atiba Hutchinson ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
13:10 Nesli tükenen türler arasında yer alıyordu: "Böceklerin Kralı" Adıyaman'da ortaya çıktı
12:35 İstanbul Beykoz'da orman yangını çıktı: Söndürme çalışmaları için havadan helikopter desteği gönderildi
12:33 Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Eda Ece'nin makyajsız hali görenleri büyüledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 17:25:17. #1.13#
SON DAKİKA: Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal, vefatının 22 yıl dönümde anılıyor: Ali Sunal, babası için duygusal bir mesaj paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement