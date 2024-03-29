Türkan Şoray\'dan Kadir İnanır\'a Geçmiş Olsun Dileği

Hakan Peker, evlilikleri ve özel ilişkileri hakkında samimi itiraflarda bulundu

Ünlü şarkıcı Hakan Peker, bir televizyon programında üç kez evlenip boşandıktan sonra yaşadığı deneyimleri paylaşarak, 'Sevgi Yedeklemesi' olarak adlandırdığı bir durumu fark ettiğini açıkladı. Peker, psikolojik olarak travma yaşayan insanların birden fazla ilişkiyi aynı anda sürdürme eğiliminde olabileceğini ve bunun arkasında derin duygusal nedenlerin yattığını belirtti. Ayrıca programda, Hakan Peker'in belediye başkanlığı adaylığına hazırlık süreci ve siyasete giriş kararı da konuşuldu.