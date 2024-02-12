Türkan Şoray, 'Bir Aşk Masalı-Ferhat ile Şirin' filmiyle Moskova'da - Son Dakika
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Türkan Şoray, 'Bir Aşk Masalı-Ferhat ile Şirin' filmiyle Moskova'da

Türkan Şoray, \'Bir Aşk Masalı-Ferhat ile Şirin\' filmiyle Moskova\'da

Türkan Şoray, Alla Sigalova ve Faruk Pekel'in başrollerini paylaştığı 1978 yapımı 'Bir Aşk Masalı-Ferhat ile Şirin' filmi, yıllar sonra Moskova'da sinemaseverlerle buluştu. Şoray, film galasında Türk Büyükelçiliği rezidansında verilen davete katıldı ve Büyükelçi Tanju Bilgiç ile bir araya geldi.

12.02.2024 00:14
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Başrollerini Türkan Şoray, Alla Sigalova ve Faruk Pekel'in paylaştığı 1978 yapımı "Bir Aşk Masalı-Ferhat ile Şirin" filmi yıllar sora Moskova'da sinemaseverlerle buluşması üzerine Şoray, Moskova'ya gitti.

Film, Moskova Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı ev sahipliğinde 3 Şubat'ta Dom Kino Sineması'nın tarihi büyük salonunda gösterildi.

Davet verildi

Yıllar sonra Rusya'ya giden Şoray, Moskova'daki Türk Büyükelçiliği rezidansında verilen davete de katıldı. Şoray "Değerli Büyükelçimiz Tanju Bilgiç ve çok sevgili Sefiremiz Betül Bilgiç ile bir araya geldim.

'Ferhat ile Şirin'in galasında da beni yalnız bırakmadılar. Sıcak ilgilerinden dolayı, kendilerine sonsuz teşekkürler ediyorum. Görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: Magazinkolik

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