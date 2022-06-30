Türkiye'nin ilk çocuk müzik grubu Denizli'de kurulacak - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk çocuk müzik grubu Denizli'de kurulacak

30.06.2022 00:58
Türkiye'nin ilk çocuk müzik grubu Denizli'de kurulacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı'nda yıl boyu eğitim alan geleceğin sanatçı adayları muhteşem bir konsere imza attı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı'nda yıl boyu eğitim alan geleceğin sanatçı adayları muhteşem bir konsere imza attı. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek çocuklardan oluşan bir müzik grubu kuracaklarını müjdeleyen Başkan Zolan, bu yıl konservatuarda 1200 öğrenciye eğitim verdiklerini belirtti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı 2021-2022 eğitim yılında 17 farklı enstrüman dalında eğitim alan öğrenciler yılsonu konseri düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen geceye Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konservatuarda eğitim alan kursiyerlerin sahne aldığı programda birbirinden güzel eserler seslendirilirken, geleceğin sanatçı adaylarının performansları büyük takdir topladı. Başkan Osman Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak her daim gençlerin yanlarında olduklarını belirterek, gençlere verdikleri eğitim sonrası ortaya çıkan bu güzelliğin çok önemli olduğunu kaydetti. Başkan Zolan, "Bizi geleceğe taşıyacak, bizi en çok mutlu eden, şehrimiz ve ülkemiz için yaptığımız en anlamlı işler bunlar. Çocuklarımız bizim göz bebeğimiz. Onları geleceğe ne kadar iyi hazırlayıp, donanımlı hale getirirsek daha başarılı, daha mutlu olacaklar" diye konuştu.

"Adım adım bu hedefe doğru ilerliyoruz"

Çocukların tek yönde eğitilmemesi, farklı uğraş ve becerilerle kişiliklerinin zenginleştirilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Zolan, "Çocuklarımızı spor kurslarımıza, sanat ve beceri kurslarımıza yönlendirmemiz lazım. Benim arzum, her bir çocuğumuzun en az bir enstrüman çalabilmesi veya bir sanat dalı ile ilgilenmesi. Adım adım bu hedefe doğru ilerliyoruz. Bu sene konservatuarımızda 1200 öğrencimize eğitim verdik, geleceğe hazırladık. Çocuklar enstrüman çalabildiğinde arkadaşları arasında öne çıkar, farklılaşır, özgüveni gelişir. Çocuklarımıza özgüven kazandırmamız lazım. Özgüveni olan çocuklar kendi ayakları üzerinde durur ve başarılı olur" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de bir ilk gerçekleşecek

Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı çatısı altında çocuklarla özel bir oluşuma gidecekleri müjdesini paylaşan Başkan Zolan, bu çalışmayla Türkiye'de bir ilki gerçekleştireceklerini vurguladı. Çocuklardan oluşan bir müzik grubu kuracaklarını belirten Başkan Zolan, "Kurs verdiğimiz çocuklarımızdan oluşan saz ekibi, solo ve koro ekibimiz olacak. En yakın zamanda bu ekiple bir konser gerçekleştireceğiz. Solistlerimiz ve tüm saz ekibimiz çocuklarımızdan oluşacak" dedi. Kendilerini yalnız bırakmayan hemşerilerine teşekkür eden Başkan Zolan, "İnşallah biz de şehrimizi daha ileriye ve daha güzele götürmek için gayret ediyoruz. Yolumuz açık olsun. Sizleri ve çocuklarımızı tebrik ediyor, hocalarımıza teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Türkiye, Denizli, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Türkiye'nin ilk çocuk müzik grubu Denizli'de kurulacak - Son Dakika

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