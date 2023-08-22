Türkücü Ferman Toprak, bakıcı maaşlarını eleştirdi - Son Dakika

Türkücü Ferman Toprak, bakıcı maaşlarını eleştirdi

Son Güncelleme: 22.08.2023 10:27

Türkücü Ferman Toprak, kızı için bakıcı aradığını ancak 25 bin TL'ye kimseyi bulamadığını söyleyerek bakıcı maaşlarını eleştirdi. Toprak'ın sözleri sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

2017 yılında Hilal Öztürk ile nikah masasına oturan türkücü Ferman Toprak, 2018 yılında kızı Adel Su'yu kucağına aldı. Kızına bir süredir bakıcı aradığını ancak 25 bin TL'ye kimseyi bulamadığını söyleyen Toprak, "İnsaf biraz" dedi. Toprak'ın sözlerinden sonra sosyal medya kullanıcılarını da ikiye ayrıldı.

"BAKICILAR 25 BİN TL MAAŞI BEĞENMİYOR"

Instagram hesabından bakıcı fiyatlarına veryansın eden Ferman Toprak, "Özel bir şeye değinmek istiyorum. Biz çocuklarımızı boşuna okutuyoruz. Okulu, üniversiteyi bitirecek, ne iş yapacak? Bugün Türkiye şartlarında en trend iş evlerde yatılı çalışmak, çocuk bakmak... 15 bin TL, 20 bin TL, 25 bin TL maaşı beğenmiyorlar. Onlar mı seni mutlu edecek, sen mi onları mutlu edeceksin. Yoksa çocuğa mı bakacak? Anlamış değilim. Bir öğretmen bu maaşları alamıyor. Ne ara bu fiyatlar böyle yükseldi? Biz 15 - 20 gündür Adel'e bakıcı arıyoruz ama bu fiyatlarla değil yani... 'İnsaf' diyoruz ya..."

Kızına 25 bin TL maaşla bakıcı bulamaya Ferman Toprak'ın sözleri takipçilerini ikiye böldü

DESTEKLEYEN DE VAR TEPKİ GÖSTEREN DE

Ferman Toprak'ın sözleri takipçilerini de ikiye böldü. Bir kısım Toprak'ın sözlerini haklı bularak kendilerinin de bakıcı bulamadığını söylerken bir kısım da yatılı bir bakıcı için teklif edilen fiyatı az buldu.

Kızına 25 bin TL maaşla bakıcı bulamaya Ferman Toprak'ın sözleri takipçilerini ikiye böldü

Ferman Toprak, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Türkücü Ferman Toprak, bakıcı maaşlarını eleştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkücü Ferman Toprak, bakıcı maaşlarını eleştirdi - Son Dakika
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