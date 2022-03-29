Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Türkan, Somer için savaşıyor - Son Dakika
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Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Türkan, Somer için savaşıyor

29.03.2022 15:06

Kanal D'nin sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş'te bu akşam heyecanlı sahneler yaşanıyor. Rüçhan Mine'nin hamile olduğunu öğrenmiş ve onu artık daha büyük bir tehlike olarak görmeye başlamıştır. Onu Somer'den uzaklaştırmak için artık daha büyük hamlelere ihtiyaç duyar ve harekete geçer.

ÜÇ KIZ KARDEŞ BU AKŞAM BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Rüçhan Mine'nin hamile olduğunu öğrenmiş ve onu artık daha büyük bir tehlike olarak görmeye başlamıştır. Onu Somer'den uzaklaştırmak için artık daha büyük hamlelere ihtiyaç duyar ve harekete geçer. Rüçhan'ın bu hareketi Mine ve Somer arasından ciddi gerilimlere neden olur.

Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Türkan, Somer için savaşıyor

Sadık Fatih için çektiği parayı kaptırmış sıkıntı içindedir. En büyük korkusu da bunu Nesrin'in öğrenmesidir. Fatih ise abisini köşeye sıkıştırmakla kalmayıp ailenin içinde daha büyük bir krize neden olur.

Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Türkan, Somer için savaşıyor

Dönüş'ün arkadaşı için yazdığı mektup, Derya ve Serdar'la olan ilişkisinde büyük gerilimlere neden olur.

Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Türkan, Somer için savaşıyor

Türkan, boşanmama kararından sonra Somer'i kazanmak için artık savaşması gerektiğini anlar ve Rüçhan'ın baskılarına rağmen dik durmaya ve mücadele etmeye devam eder.

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Üç Kız Kardeş, İclal Aydın, Kanal D, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Türkan, Somer için savaşıyor - Son Dakika


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