Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Türkan, Somer için savaşıyor - Son Dakika

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ÜÇ KIZ KARDEŞ BU AKŞAM BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Rüçhan Mine'nin hamile olduğunu öğrenmiş ve onu artık daha büyük bir tehlike olarak görmeye başlamıştır. Onu Somer'den uzaklaştırmak için artık daha büyük hamlelere ihtiyaç duyar ve harekete geçer. Rüçhan'ın bu hareketi Mine ve Somer arasından ciddi gerilimlere neden olur.

Sadık Fatih için çektiği parayı kaptırmış sıkıntı içindedir. En büyük korkusu da bunu Nesrin'in öğrenmesidir. Fatih ise abisini köşeye sıkıştırmakla kalmayıp ailenin içinde daha büyük bir krize neden olur.

Dönüş'ün arkadaşı için yazdığı mektup, Derya ve Serdar'la olan ilişkisinde büyük gerilimlere neden olur.

Türkan, boşanmama kararından sonra Somer'i kazanmak için artık savaşması gerektiğini anlar ve Rüçhan'ın baskılarına rağmen dik durmaya ve mücadele etmeye devam eder.