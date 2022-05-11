Üç Kız Kardeş'te dün akşam neler yaşandı? Türkan-Somer ilişkisinde son durum ne? - Son Dakika
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Üç Kız Kardeş'te dün akşam neler yaşandı? Türkan-Somer ilişkisinde son durum ne?

11.05.2022 08:58
Üç Kız Kardeş'te dün akşam neler yaşandı? Türkan-Somer ilişkisinde son durum ne?

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Üç Kız Kardeş'in dün akşam yayınlanan bölümünde Somer, kendisinden boşanmak isteyen Türkan'a kendini affettirmek için elinden geleni yaparken, Nesrin de bu evliliği kurtarmak için harekete geçiyor.

Üç Kız Kardeş'in dün akşamı yayınlanan 11. bölümünde Türkan, Somer'den boşanmayı kabul etse de bu kez Somer Türkan'dan ayrılmak istemiyor.

NESRİN KIZININ EVLİLİĞİNİ KURTARMAK İÇİN HAREKETE GEÇER

Baba evine dönen Türkan, kendisini burada tamamen sığıntı gibi hissetmeye başlar. Nesrin ise her şeye rağmen kızının yuvasını yıkmaması gerektiğine inanır. Nesrin ise kızının mutsuzluğuyla daha da kahrolur. Somer, Türkan'ın yokluğunda değerini ve ona bağlandığını anlasa da Türkan, artık Somer'i görmek bile istemez. Türkan, Somer'in kendisiyle konuşmak istediğini anlayınca telefonlarına bile çıkmaz. Nesrin, Türkan'ın Somer'le boşanma kararını Sadık'tan gizlemeye çalışırken bir yandan da kızının evliliğini kurtarmak için harekete geçer.

RÜÇHAN MİNE'Yİ GELİNİ OLARAK KABUL ETTİ

Rüçhan, Türkan'ın evi terk etmesinin ardından Mine'yle iş birliği yaptı. Mine'nin karnındaki çocuğun Somer'den olup olmadığını öğrenen Rüçhan, Mine'yi artık gelini olarak kabul etti. Rüçhan'ın öfkesi, herkesi tutuşturacaktır...

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Üç Kız Kardeş'in yeni bölümü bu akşam ekranlarda: Somer kendisini dinlemek istemeyen Türkan'ı tekneye kaçırıyor! Üç Kız Kardeş'in yeni bölümü bu akşam ekranlarda: Somer kendisini dinlemek istemeyen Türkan'ı tekneye kaçırıyor!

Üç Kız Kardeş, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Üç Kız Kardeş'te dün akşam neler yaşandı? Türkan-Somer ilişkisinde son durum ne? - Son Dakika


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