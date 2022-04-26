Üç kuruş dizisinde dün akşam neler yaşandı? Efe, babasının bilgisayarında hangi bilgilere ulaştı? - Son Dakika
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Üç kuruş dizisinde dün akşam neler yaşandı? Efe, babasının bilgisayarında hangi bilgilere ulaştı?

26.04.2022 09:11
Üç kuruş dizisinde dün akşam neler yaşandı? Efe, babasının bilgisayarında hangi bilgilere ulaştı?

Dün akşam 24. bölümüyle izleyicisiyle buluşan Üç Kuruş'ta Efe, Bülent ve babası hakkında tüm bilgileri öğrenmek için bilgisayarlarına el koyar. Kartal'ın Bahar'a "Aksiyon yordu mu seni?" sözlerinin dikkat çektiği sahnede ikilinin ne yaptığı ve kimi aradığı izleyicinin aklında soru işaretleri bırakır.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç ve Aslıhan Malbora'nın yer aldığı Üç kuruş dizisinde Efe ve Leyla değişen düzenlerine uyum sağlamaya başladı.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİNDE DÜN AKŞAM NELER YAŞANDI?

Bahar geçmiştekine benzer bir savaşın başladığını fark edince kaçmak yerine Kartal'ın yanında savaşmaya karar verir. Önce Ateş'i güvenceye alan Bahar, ardından zekice bir planla Kartal'a yardım etmek için harekete geçer. Kartal ve Efe tüm aileyi bir arada tutma mücadelesi verirken hiç beklemedikleri bir hamleyle karşılaşırlar. Kartal'ın Bahar'a "Aksiyon yordu mu seni?" sözlerinin dikkat çektiği sahnede ikilinin ne yaptığı ve kimi aradığı izleyicinin aklında soru işaretleri bırakıyor. Kartal, Bahar ve Efe eve geldiklerinde Leyla onları karşılarken bir misafirleri olduğunu söylüyor. "Kartal'ın evine gelen misafir kim?" sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.

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Üç Kuruş dizisinde bu akşam neler olacak? Kartal ile görüşmek isteyen misafir kim? Üç Kuruş dizisinde bu akşam neler olacak? Kartal ile görüşmek isteyen misafir kim?

Üç Kuruş, Ekin Koç, Show Tv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Üç kuruş dizisinde dün akşam neler yaşandı? Efe, babasının bilgisayarında hangi bilgilere ulaştı? - Son Dakika


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