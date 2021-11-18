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Üç Kuruş dizisinin başrolü yeni dizisiyle geliyor! Aslıhan Malbora izleyiciyi mest edecek - Son Dakika

Üç Kuruş dizisinin başrolü yeni dizisiyle geliyor! Aslıhan Malbora izleyiciyi mest edecek

18.11.2021 22:23
Üç Kuruş dizisinin başrolü yeni dizisiyle geliyor! Aslıhan Malbora izleyiciyi mest edecek

Show TV ekranlarında yeni başlayan Üç Kuruş isimli dizide başrolde karşımıza çıkan Aslıhan Malbora, yeni dizisiyle izleyicinin karşısına çıkıyor. Dijital bir kanalda yayına girecek dizinin kadın başrol oyunculuğunu Malbora üstlenirken erkek başrolü de Bertan Asllani üstleniyor. Dizi Gain platformunda yayınlanacak.

İsmi, popüler futbolcu Emre Kunda ile bir skandala karışan "influencer" Leyla'nın, toplum ve basın tarafından uğradığı linçe boyun eğmeyerek verdiği mücadeleyi anlatan dizi sosyal medya fenomenliği, kadına ve erkeğe yüklenen roller ile basın ve medyanın kitleleri sürükleme gücüne dair soluksuz izleyeceğiniz dizi "Etkileyici", 28 Kasım'da GAİN'de yayına giriyor.

''BİR KADININ AYAKTA KALMA HİKAYESİ''

Çok takipçili bir sosyal medya 'influencer'ı Leyla, adının popüler futbolcu Emre Kunda'yla skandala karışmasıyla linç girişimlerinin hedefi olur. Emre Kunda'nın geri adım atmamasıyla büyüyen olaylarla haksızlığa uğrayan Leyla, toplum ve basın tarafından büyük bir linç girişimine maruz kalır.

"Etkileyici", tüm bu olaylar karşısında korkup geri adım atmayarak kendi bildiği yolu savunan ve toplumun ona dayattığı kadın rollerini tamamen reddederek savaşan bir kadının ayakta kalma hikayesini anlatıyor.

Üç Kuruş dizisinin başrolü yeni dizisiyle geliyor! Aslıhan Malbora izleyiciyi mest edecek

HER HAFTA 2 BÖLÜM

Dizinin ilk sezonunda 10 bölüm yayınlanacak ve her bölüm 25 dakika sürecek. 28 Kasım'da izleyiciyle buluşacak dizi her hafta 2 bölüm olarak yayınlanacak. "Etkileyici", dikkat çeken senaryosunun yanında, sosyal medya dünyasına atıfta bulunan farklı görsel anlatım teknikleriyle de beğeni toplamayı hedefliyor.

Başrollerini Aslıhan Malbora ve Bertan Asllani'nin paylaştığı dizinin yönetmen koltuğunda Hande Türkel otururken, senaryosu ise Murat Kepez ve Zeynep Koçak'ın ortak imzasını taşıyor.

Üç Kuruş dizisinin başrolü yeni dizisiyle geliyor! Aslıhan Malbora izleyiciyi mest edecek

Aslıhan Malbora, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Üç Kuruş dizisinin başrolü yeni dizisiyle geliyor! Aslıhan Malbora izleyiciyi mest edecek - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Üç Kuruş dizisinin başrolü yeni dizisiyle geliyor! Aslıhan Malbora izleyiciyi mest edecek - Son Dakika
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