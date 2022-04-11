Üç Kuruş dizisinin sevilen karakteri Leyla ölüyor mu? Yeni bölüm fragmanı herkesi çok şaşırttı - Son Dakika
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Üç Kuruş dizisinin sevilen karakteri Leyla ölüyor mu? Yeni bölüm fragmanı herkesi çok şaşırttı

11.04.2022 08:47

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Üç Kuruş'un yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Leyla ile Efe'nin evlendiği tanıtımda iki aşığın düğününde keyifli anlar yaşanırken Kılıç'ın hamlesi her şeyi altüst ediyor. Kartal ve Leyla karşılıklı oynarken düğüne gelen Kılıç, Leyla'yı vurarak herkesi şoke ediyor. Şimdi izleyiciler "Leyla'ya ne olacak?" sorusunun cevabını büyük bir merakla bekliyor.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Diren Polatoğulları, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Kadir Çermik, Bora Akkaş, Sezin Akbaşoğulları ve Mustafa Kırantepe'nin yer aldığı Üç Kuruş dizisi bu akşam 22. bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünden merak edilen 2. fragman da yayınlandı.

KILIÇ, LEYLA'YI VURUYOR

Çaka ailesi dört bir koldan heyecanla düğün hazırlıkları yaparken Kılıç onlara fark ettirmeden planını devreye sokuyor. Kartal'ın son hamlesinden sonra Kılıç'ın kendi yöntemleriyle alacağı intikam planının her an gerçekleşebileceğini fark eden Şahin kendi yerini sağlamlaştırmaya çalışıyor. Düğüne gelen Kılıç, herkesin içinde Leyla'yı vuruyor.

Aslıhan Malbora'nın canlandırdığı Leyla karakterinin ölerek diziye veda edip etmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

Üç Kuruş'un 22. bölümünden 2. fragman yayınlandı! Kılıç, düğünde Leyla'yı vuruyor
Üç Kuruş'un 22. bölümünden 2. fragman yayınlandı! Kılıç, düğünde Leyla'yı vuruyor
Üç Kuruş'un 22. bölümünden 2. fragman yayınlandı! Kılıç, düğünde Leyla'yı vuruyor
Üç Kuruş'un 22. bölümünden 2. fragman yayınlandı! Kılıç, düğünde Leyla'yı vuruyor
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Uraz Kaygılaroğlu, Mustafa Kırantepe, Aslıhan Malbora, Üç Kuruş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Üç Kuruş dizisinin sevilen karakteri Leyla ölüyor mu? Yeni bölüm fragmanı herkesi çok şaşırttı - Son Dakika


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