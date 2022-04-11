Üç Kuruş dizisinin sevilen karakteri Leyla ölüyor mu? Yeni bölüm fragmanı herkesi çok şaşırttı - Son Dakika

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Diren Polatoğulları, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Kadir Çermik, Bora Akkaş, Sezin Akbaşoğulları ve Mustafa Kırantepe'nin yer aldığı Üç Kuruş dizisi bu akşam 22. bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünden merak edilen 2. fragman da yayınlandı.

KILIÇ, LEYLA'YI VURUYOR

Çaka ailesi dört bir koldan heyecanla düğün hazırlıkları yaparken Kılıç onlara fark ettirmeden planını devreye sokuyor. Kartal'ın son hamlesinden sonra Kılıç'ın kendi yöntemleriyle alacağı intikam planının her an gerçekleşebileceğini fark eden Şahin kendi yerini sağlamlaştırmaya çalışıyor. Düğüne gelen Kılıç, herkesin içinde Leyla'yı vuruyor.

Aslıhan Malbora'nın canlandırdığı Leyla karakterinin ölerek diziye veda edip etmeyeceği ise henüz bilinmiyor.