Üç Kuruş dün akşam sevenleriyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar - Son Dakika
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Üç Kuruş dün akşam sevenleriyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar

05.04.2022 09:01
Üç Kuruş dün akşam sevenleriyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar

Üç Kuruş dizisinin 21. bölümü SHOW TV ekranlarında izleyiciyle buluştu. Üç Kuruş dizisinin son bölümünde; Kılıç'ın vahşeti Şahin'in gözünü korkutur. Şahin, Kılıç'ı saf dışı bırakmak için Neriman'la bir plan yapar.

Sevilen dizi Üç Kuruş dün akşam ekranlara geldi. Yapımda bu hafta beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Baybars'ın en gaddar hamlesi Kılıç, oyuna dahil olduğu gibi geçtiği yerlerde büyük yıkım bırakır. İşte Üç Kuruş 21.son bölüm

ÜÇ KURUŞ'UN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Baybars'ın en gaddar hamlesi Kılıç, oyuna dahil olduğu gibi geçtiği yerlerde büyük yıkım bırakır. Kılıç'ın vahşeti Şahin'in gözünü korkutur. Şahin, Kılıç'ı saf dışı bırakmak için Neriman'la bir plan yapar. Kartal ve Efe düğün hazırlıklarıyla meşgulken Şahin'in oyunu Kartal ve Çetin'i karşı karşıya getirir. Kılıç'ın döndüğünü anlayan Çetin abisinin karşısına çıkar. İkili arasında yaşanan sert yüzleşme sonucunda Çetin, Kılıç'tan kurtulmak için Kartal ve Efe'ye hiç beklemedikleri bir teklifte bulunur.

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Üç Kuruş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Üç Kuruş dün akşam sevenleriyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üç Kuruş dün akşam sevenleriyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar - Son Dakika
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