Üç Kuruş'ta dün neler oldu? Neriman'ın kararı kimleri etkiledi? - Son Dakika
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Üç Kuruş'ta dün neler oldu? Neriman'ın kararı kimleri etkiledi?

01.03.2022 10:27
Üç Kuruş'ta dün neler oldu? Neriman'ın kararı kimleri etkiledi?

Show Tv'nin sevilen dizilerinden olan Üç Kuruş'ta dün akşam heyecanlı sahneler yaşandı. Çetin, Kartal ve Efe çatışmasında tarafını belli ederken rakiplerini küçümsediğini anlar. Artık kimseye güvenmeyen Kartal, Çetin'e karşı kendini sağlama almayı başarsa da onu kötü bir sürpriz bekliyor.

ÜÇ KURUŞ'TA DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Üç Kuruş'un 16. Bölümünde; Neriman'ın Baybars'la yüzleşmesi sonucunda verdiği karar Baybars'ın İrfan'ı da dahil edeceği bir adım atmasına neden olur.

Üç Kuruş'ta dün neler oldu?

Kartal, Bahar'ın son hamlesinden sonra daha da bilenmiş olarak Korkmaz'a karşı akıllıca bir plan yapar. Fakat bu planın gerisinde Efe'nin de ona büyük bir tuzak kurduğunun farkında değildir.

Üç Kuruş'ta dün neler oldu?

Çetin, Kartal ve Efe çatışmasında tarafını belli ederken rakiplerini küçümsediğini anlar.

Üç Kuruş'ta dün neler oldu?

Artık kimseye güvenmeyen Kartal, Çetin'e karşı kendini sağlama almayı başarsa da onu kötü bir sürpriz beklemektedir.

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Son Dakika Magazin Üç Kuruş'ta dün neler oldu? Neriman'ın kararı kimleri etkiledi? - Son Dakika


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