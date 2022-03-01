Üç Kuruş'ta dün neler oldu? Neriman'ın kararı kimleri etkiledi? - Son Dakika

ÜÇ KURUŞ'TA DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Üç Kuruş'un 16. Bölümünde; Neriman'ın Baybars'la yüzleşmesi sonucunda verdiği karar Baybars'ın İrfan'ı da dahil edeceği bir adım atmasına neden olur.

Kartal, Bahar'ın son hamlesinden sonra daha da bilenmiş olarak Korkmaz'a karşı akıllıca bir plan yapar. Fakat bu planın gerisinde Efe'nin de ona büyük bir tuzak kurduğunun farkında değildir.

Çetin, Kartal ve Efe çatışmasında tarafını belli ederken rakiplerini küçümsediğini anlar.

Artık kimseye güvenmeyen Kartal, Çetin'e karşı kendini sağlama almayı başarsa da onu kötü bir sürpriz beklemektedir.