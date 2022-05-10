Üç Kuruş'un dün akşamki bölümünde Efe-Kartal-Çetin üçlüsü, Baybars'ın oyununu bozmak için güçlerini birleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Üç Kuruş'un dün akşamki bölümünde Efe-Kartal-Çetin üçlüsü, Baybars'ın oyununu bozmak için güçlerini birleştirdi

10.05.2022 09:30
Üç Kuruş'un dün akşamki bölümünde Efe-Kartal-Çetin üçlüsü, Baybars'ın oyununu bozmak için güçlerini birleştirdi

Dün akşam 25. bölümüyle izleyicisi karşısına çıkan Üç Kuruş dizisinde, Efe-Çetin-Kartal üçlüsü güçlerini birleştirerek Baybars'ın oyununu bozmak için çeşitli planlar içine girdiler.

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Üç Kuruş, dün akşam 25. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

ADNAN'I TUTUKLATMA HAMLESİ BAYBARS'I ÇARESİZ BIRAKTI

Kartal ve Efe, Çetin'i kurtarmayı başarmış olsalar da Baybars'ın bu defa oyunu çok daha sert oynayacağının farkına varırlar. Efe'nin Adnan'ı tutuklatma hamlesi Baybars'ın elini kolunu bağlamıştır ama onu bu durumdan kurtaracak olanın da yine Kartal olduğunu düşünür.

EFE-ÇETİN-KARTAL GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ

Kılıç'ın yardımıyla Bahar'ı kaçırıp Kartal'a bir anlaşma teklif eder. Efe ve Çetin, Kartal'ın kararından emin olmasalar da Ateş'in de tehlikede olma ihtimali üçünün de kenetlenmesini sağlayacaktır.

YORUMLAR
500
Üç Kuruş bu akşam Show TV'de yayınlanacak! Bahar'ı kaçıran Kılıç'a verilecek tepki merakla bekleniyor Üç Kuruş bu akşam Show TV'de yayınlanacak! Bahar'ı kaçıran Kılıç'a verilecek tepki merakla bekleniyor Üç Kuruş FİNAL mi yapıyor? Üç Kuruş bitiyor mu? Üç Kuruş ne zaman final yapacak? Üç Kuruş FİNAL mi yapıyor? Üç Kuruş bitiyor mu? Üç Kuruş ne zaman final yapacak?

Üç Kuruş, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Üç Kuruş'un dün akşamki bölümünde Efe-Kartal-Çetin üçlüsü, Baybars'ın oyununu bozmak için güçlerini birleştirdi - Son Dakika


Son Dakika
09:24 DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Bilgel istifa etti
09:23 Zaman yolcusu bir bir tarih verdi: 14 Temmuz'da büyük deprem olacak ve 9 Ağustos'ta 2 milyon insan kaybolacak
09:14 Hakim dizisinde dün neler yaşandı? Oğlunun katilinin peşine düşen Azem kiminle karşılaştı?
09:09 Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu: Sosyal patlamalara sebebiyet verecek bir iklim oluşturulmak isteniyor
09:05 Adam, önce imam nikahlı eşini daha sonra ise karısının kardeşini bıçakladı
09:04 Tuzla'da gece yarısı elektrik trafosuna giren bir kişi akıma kapılarak can verdi
09:02 Esrarengiz bir Rus oligark ölümü daha: Lukoil'in eski yöneticisi Subbotin şaman ayininde kurbağa zehrinden öldü
09:00 Yasak Elma dizisinde dün akşam neler yaşandı? Ekin ve Kumru, Doğan'a hayatının şokunu nasıl yaşattı?
08:55 Temel Karamollaoğlu, "sığınmacı" tartışmasına Cemil Meriç'i hatırlatarak katıldı: Üslubumuz kimliğimizdir!
08:43 Cem Belevi, İrem Derici ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu: Onu hala çok seviyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 09:35:30. #1.12#
SON DAKİKA: Üç Kuruş'un dün akşamki bölümünde Efe-Kartal-Çetin üçlüsü, Baybars'ın oyununu bozmak için güçlerini birleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement