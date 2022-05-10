Üç Kuruş'un dün akşamki bölümünde Efe-Kartal-Çetin üçlüsü, Baybars'ın oyununu bozmak için güçlerini birleştirdi - Son Dakika

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Üç Kuruş, dün akşam 25. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

ADNAN'I TUTUKLATMA HAMLESİ BAYBARS'I ÇARESİZ BIRAKTI

Kartal ve Efe, Çetin'i kurtarmayı başarmış olsalar da Baybars'ın bu defa oyunu çok daha sert oynayacağının farkına varırlar. Efe'nin Adnan'ı tutuklatma hamlesi Baybars'ın elini kolunu bağlamıştır ama onu bu durumdan kurtaracak olanın da yine Kartal olduğunu düşünür.

EFE-ÇETİN-KARTAL GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ

Kılıç'ın yardımıyla Bahar'ı kaçırıp Kartal'a bir anlaşma teklif eder. Efe ve Çetin, Kartal'ın kararından emin olmasalar da Ateş'in de tehlikede olma ihtimali üçünün de kenetlenmesini sağlayacaktır.