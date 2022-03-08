Üç Kuruş'un son bölümünde neler oldu? Kartal, polis baskınında tutuklanıyor! - Son Dakika
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Üç Kuruş'un son bölümünde neler oldu? Kartal, polis baskınında tutuklanıyor!

08.03.2022 10:02
Üç Kuruş'un son bölümünde neler oldu? Kartal, polis baskınında tutuklanıyor!

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Üç Kuruş'ta 17. bölümle birlikte bir dönem sona erdi. Ay Yapım imzalı Üç Kuruş'un yeni bölümden ilk sahne yayınlandı. Üç Kuruş 18. bölüm ön izlemesinde Kartal'ın Leyla'ya "Üç Kuruş'a sattılar bizi" demesi dikkat çekti.

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Üç Kuruş'un yeni bölümünden yayınlanan ön izleme sahnesi büyük merak uyandırdı. Kartal ile Leyla'nın terk edilmiş ve harabeye dönmüş evlerine girdiği sahnede Çaka ailesine neler olduğu akıllarda soru işaretleri oluşturuyor. Kartal'ın yeni imajı ise dikkat çekiyor.

'ÜÇ KURUŞ'UN 17. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Neriman'ın Baybars'la olan geçmişinin ifşa olmasıyla Kartal ve Leyla büyük bir şok yaşadı. Halasıyla bütün bağlarını koparan Kartal, Neriman'ı evden ve mahalleden kovarak cezalandırdı. Mahalleden gitmek zorunda kalan Neriman ise oğluna kavuşma umuduyla Baybars'ın yanına gitti. Kartal'ın Neriman'a kestiği ceza, Şahin'le Kartal arasında geri dönüşü olmayan bir savaşın fitilini ateşledi.

Üç Kuruş'un son bölümünde neler oldu! Kartal, polis baskınında tutuklanıyor!

Kartal'ın hamleleriyle kinlenen Şahin, abisinden intikam almayı kafasına koydu. Efe; Kartal, Korkmaz, Azade ve Baybars'ı içeri almak için Çetin'in iş birliği ile adım adım uyguladığı planın sonuna gelirken Baybars, Efe'nin peşinde olduğu operasyondan haberdar oldu. Baybars'ın son dakika yaptığı hamle, hem Efe'yi hem Kartal'ı bozguna uğrattı. Baybars, Çetin'e annesiyle kavuşmayı vadederek teklif sundu.

Çetin, annesini görmek için Efe'yi sattı. Baybars'ın polislere kurban vereceği isim ise Kartal oldu. Önce mahalleli insanlar ile Kartal arasında gerilim yaratan Baybars, ikinci adım olarak Şahin'i yanına çekti. Şahin, Kartal'ın hapse girmesine yol açacak malları eve yerleştirdi. Kardeşinin ihanetine uğrayan Kartal, polis baskınında tutuklandı. Baybars, Efe'ye de ceza kesti ve Semiha'yı öldürttü. Çetin ise finalde Neriman ile karşı karşıya geldi. Anne oğul birbirine kavuşurken Kartal ve Efe'nin hayatı yeniden alt üst oldu.

YORUMLAR
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Üç Kuruş yeni bölümünde neler olacak? Baybars kimi kurban edecek? Üç Kuruş yeni bölümünde neler olacak? Baybars kimi kurban edecek? Üç Kuruş 17. Bölüm 2. Ön İzleme Üç Kuruş 17. Bölüm 2. Ön İzleme

Uraz Kaygılaroğlu, Aslıhan Malbora, Üç Kuruş, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Üç Kuruş'un son bölümünde neler oldu? Kartal, polis baskınında tutuklanıyor! - Son Dakika


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