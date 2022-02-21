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Ünlü aktör Serdar Gökhan'dan şaşırtan hareket! Kameraları görünce çok sinirlendi - Son Dakika

Ünlü aktör Serdar Gökhan'dan şaşırtan hareket! Kameraları görünce çok sinirlendi

21.02.2022 00:21

Türk sinemasının ünlü aktörü Serdar Gökhan, alışveriş merkezinde karşılaştığı basın mensuplarına çok sinirlendi. Eşine muhabirlerin yanına gitme uyarısında bulunan Gökhan, "Hayatınız yalan, sizinle konuşmak istemiyorum gidin buradan." diyerek gergin tavırlar sergiledi. Gökhan'ın eşi ise muhabirlere özürlerini iletti.

Diriliş Ertuğrul dizisinde Süleyman Şah karakterini canlandıran Serdar Gökhan, geçtiğimiz akşam eşi ile birlikte Etiler Akmerkez'de görüntülendi.

"ORADAN GEÇME"

Basın mensuplarının yanından geçerken bir anda duran Gökhan, eşine bağırarak "Oradan geçme, onların yanından geçme." diye bağırdı. Sonrasında basın mensuplarının "Bize neden tepki gösterdiniz, neden böyle bir şey dediniz Serdar Bey?" sorusuna Gökhan "Hayatınız yalan, sizinle konuşmak istemiyorum gidin buradan." diyerek gergin tavırlar sergiledi.

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EŞİ ÖZÜR DİLEDİ

Gergin tavırların nedenini anlamayan basın mensuplarına eşine bunun nedenini sordu, eşi ise "Geçmiş haberlerden dolayı size sinirli, ne olur kusura bakmayın. Bugünlük böyle oldu özür dilerim lütfen." diyerek eşinin yanına gitti.

Ünlü aktör Serdar Gökhan'dan şaşırtan hareket! Kameraları görünce çok sinirlendi
Ünlü aktör Serdar Gökhan'dan şaşırtan hareket! Kameraları görünce çok sinirlendi
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Ünlü aktör Serdar Gökhan'dan şaşırtan hareket! Kameraları görünce çok sinirlendi Ünlü aktör Serdar Gökhan'dan şaşırtan hareket! Kameraları görünce çok sinirlendi

Diriliş Ertuğrul, Serdar Gökhan, Süleyman Şah, Akmerkez, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ünlü aktör Serdar Gökhan'dan şaşırtan hareket! Kameraları görünce çok sinirlendi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Ünlü aktör Serdar Gökhan'dan şaşırtan hareket! Kameraları görünce çok sinirlendi - Son Dakika
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