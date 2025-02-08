Ünlü çiftten kötü haber! Jessica Alba ile Cash Warren boşanıyor - Son Dakika
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Ünlü çiftten kötü haber! Jessica Alba ile Cash Warren boşanıyor

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Hollywood'un tanınmış isimlerinden Jessica Alba, 16 yıllık eşi Cash Warren'dan ayrılıyor. Alba'nın bir süredir ayrı yaşadığı eşi Warren ile boşanma kararı aldığı öğrenildi.

08.02.2025 12:05  Güncelleme: 13:09
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Dünyaca ünlü oyuncu Jessica Alba ile eşi Cash Warren boşanma kararı aldı.

2008 yılında Cash Warren ile evlenen ve bu evlilikten üç çocuğu olan Jessica Alba, eşine boşanma davası açtı. 43 yaşındaki oyuncu "Son 20 yıldır çift olarak birlikte büyümemizden gurur duyuyorum ve artık bireysel olarak büyümeye başlamamızın zamanı geldi" diyerek açıkladı.

Ünlü çiftten kötü haber! Jessica Alba ile Cash Warren boşanıyor

ORTAK VELAYET BAŞVURUSU

Alba, ortak velayet için başvuruda bulundu ve yasal isminin yeniden "Jessica Marie Alba" olarak düzeltilmesini talep etti.

Alba geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda mutlu evliliğin sırrını "Birbirinize zaman ayırmak için gerçekten vakit yaratmalısınız" sözleriyle açıklamıştı.

Ünlü çiftten kötü haber! Jessica Alba ile Cash Warren boşanıyor

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Son Dakika Magazin Ünlü çiftten kötü haber! Jessica Alba ile Cash Warren boşanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Muammer Falan:
    Bayrakları yarıya indirelim 1 hafta milli yas ilan edelim bence 1 0 Yanıtla
  • null:
    yedi bitirdi,çöpünü atmak istiyor 1 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    TAMAM NESI KÖTÜ BIRBIRLERINDEN ALACAGINU ALMISLAR DEMEK KI 1 0 Yanıtla
  • Mehmet Atilgan:
    TUH GİTTİ MİS GİBİ AİLE?? 0 0 Yanıtla
  • Far Naz:
    kötü haber diyor,,, 0 0 Yanıtla
  • AZİZ ERCAN ÇELİKLİ:
    Yav müthiş bir haber kanalısınız. Kaç zamandır bunlara ne oldu diye merak ediyordum meğerse boşanıyorlarmış hay Allah. Tövbe tövbe habere bak. 0 0 Yanıtla
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