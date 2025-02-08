Ünlü çiftten kötü haber! Jessica Alba ile Cash Warren boşanıyor

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Dünyaca ünlü oyuncu Jessica Alba ile eşi Cash Warren boşanma kararı aldı.

2008 yılında Cash Warren ile evlenen ve bu evlilikten üç çocuğu olan Jessica Alba, eşine boşanma davası açtı. 43 yaşındaki oyuncu "Son 20 yıldır çift olarak birlikte büyümemizden gurur duyuyorum ve artık bireysel olarak büyümeye başlamamızın zamanı geldi" diyerek açıkladı.

ORTAK VELAYET BAŞVURUSU

Alba, ortak velayet için başvuruda bulundu ve yasal isminin yeniden "Jessica Marie Alba" olarak düzeltilmesini talep etti.

Alba geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda mutlu evliliğin sırrını "Birbirinize zaman ayırmak için gerçekten vakit yaratmalısınız" sözleriyle açıklamıştı.