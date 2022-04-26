Ünlü Çiftten Müjdeli Haber! Hamile Olduğunu Duyurdu - Son Dakika

Begüm Topçu ile kendisi gibi oyuncu olan Cantuğ Turay, 2014 yılında hayatlarını birleştirmişti. Çif, ilk çocukları Masal'ı, 2017'de kucaklarına almıştı. Mutlu birlikteliklerini sürdüren çiftten bir müjdeli haber daha geldi.

Şimdilerde tiyatro oyunları ile izleyici karşısına çıkan Topçu, hamile olduğunu duyurdu.

"KIZIMIZA KARDEŞ GELİYOR"

Mutluluğunu sosyal medyadan paylaşan ünlü oyuncu, "Bugün sezonun son hürmüzüydü. Artık biraz bebişimizi dinlendireceğim. Kızımıza kardeş geliyor." ifadelerini kullandı. Çifte takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı yağdı.

AYNI DİZİDE ROL ALMIŞLARDI

İkili, bir dönem "Deniz Yıldızı" adlı dizide birlikte rol almıştı.

BEGÜM TOPÇU TURAY KİMDİR?

Begüm Topçu Turay, 3 Haziran 1985 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Mimar Kemal İlkokulunda, Lise eğitimini ise Seyranbağları Süper Lisesinde tamamlamıştır. Lise eğitiminden sonra Hacettepe Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünü kazanmış ve mezun olmuştur.

Liseden bu yana çeşitli tiyatro oyunlarında, programlarda ve dizilerde görev almış ve almaya halen devam etmekte olan Begüm Topçu, 7 Haziran 2014'te iş arkadaşı olan Cantuğ TURAY ile hayatını birleştirmiştir.

Turay çifti ilk bebekleri Meral Masal'ı 27 Kasım 2017 Pazartesi günü kucaklarına almıştır.

CANTUĞ TURAY KİMDİR?

Cantuğ Turay, Türk oyuncu, yönetmen, oyun yazarı, yapımcı, seslendirme sanatçısıdır. 14 Mayıs 1984, Ankara doğumlu. Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü (2005) mezunudur. Mezun olduğu yıl TRT'de çalışmaya başladı ve birçok programın sunuculuğunu üstlendi. Cantuğ Turay, Begüm Topçu ile evlidir. Çiftin, Meral Masal adında bir kızı bulunuyor.