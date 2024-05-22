Ünlü futbolcu düğün fotoğrafında eşinin yüzünü gizledi - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Ünlü futbolcu düğün fotoğrafında eşinin yüzünü gizledi

Ünlü futbolcu düğün fotoğrafında eşinin yüzünü gizledi

Sezonun tamamlanmasının ardından memleketi Trabzon'a dönerek evlenen ünlü futbolcu Abdulkadir Ömür, düğün fotoğrafında eşinin yüzünü emoji ile gizledi. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Ömür'ü kutlayanlar arasında yer aldı.

22.05.2024 17:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sezonun tamamlanmasının ardından memleketi Trabzon'a dönerek evlenen ünlü futbolcu düğün fotoğrafında eşinin yüzünü gizlemesi dikkat çekti.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü futbolcu Abdulkadir Ömür dünya evine girdi. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e transfer olan ünlü futbolcu sezonun bitmesinin ardından soluğu memleketin de aldı.

Trabzon'da düzenlenen sade bir törenle dünya evine giren ünlü futbolcunun paylaştığı fotoğraf müstakbel eşinin yüzü emoji ile gizlendiği görüldü.

İLK KUTLAYAN ACUN ILICALI OLDU

Ünlü futbolcuyu kutlayanlar arasında Hull City'in sahibi Acun Ilıcalı oldu. Ilıcalı, takımın önemli oyuncuları arasında yer alan Ömür'e mutluluklar diledi.

Kaynak: Magazinkolik

Acun Ilıcalı, Trabzon, Emoji, Magazin, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü futbolcu düğün fotoğrafında eşinin yüzünü gizledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:23 Erdoğan’ın 34 yıl sonra gelen “seferberlik“ hamlesi ne anlama geliyor AK Parti’den açıklama var Erdoğan'ın 34 yıl sonra gelen "seferberlik" hamlesi ne anlama geliyor? AK Parti'den açıklama var
16:57 Rize İl Başkanı Ayar’ın istifası sonrası AK Parti’den değişim mesajı: Adımlar atılacak Rize İl Başkanı Ayar'ın istifası sonrası AK Parti'den değişim mesajı: Adımlar atılacak
16:34 Ayhan Bora Kaplan, tutuklanan polislerle ilgili konuştu: Devlet büyüklerinin isimlerini istediler Ayhan Bora Kaplan, tutuklanan polislerle ilgili konuştu: Devlet büyüklerinin isimlerini istediler
16:29 Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi! Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık
15:55 Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı Reisi’nin cenazesinde dikkat çeken detay Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay
16:55 Samsunspor, Teknik Direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırdı Samsunspor, Teknik Direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırdı
16:05 Yine ateşe benzin döküyor Mehmet Büyükekşi’den çok konuşulacak sözler: Bazıları şiddeti, küfrü, kaosu ön plana çıkardı Yine ateşe benzin döküyor! Mehmet Büyükekşi'den çok konuşulacak sözler: Bazıları şiddeti, küfrü, kaosu ön plana çıkardı
16:02 Çocuk istismarı şüphelisinin ölümünde 2 polis ve bekçiye hapis cezası Çocuk istismarı şüphelisinin ölümünde 2 polis ve bekçiye hapis cezası
15:21 Netflix Türkiye eleştirilerin hedefi olan operasyon sorumlusu Pelin Diştaş’la yollarını ayırdı Netflix Türkiye eleştirilerin hedefi olan operasyon sorumlusu Pelin Diştaş'la yollarını ayırdı
15:12 Türbülansa giren uçakta 2 can kaybı 20 kişi yoğun bakımda hayata tutunmaya çalışıyor Türbülansa giren uçakta 2 can kaybı! 20 kişi yoğun bakımda hayata tutunmaya çalışıyor
15:10 Bedia Teymur’dan ’’Reisi’nin helikopterini İsrail düşürdü’’ tezini çürütecek analiz Bedia Teymur'dan ''Reisi'nin helikopterini İsrail düşürdü'' tezini çürütecek analiz
15:01 Kadınlar tuvaletindeki gizli görüntü ortalığı karıştırdı Polis memuru açığa alındı Kadınlar tuvaletindeki gizli görüntü ortalığı karıştırdı! Polis memuru açığa alındı
14:28 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak
14:11 Müşterisi bile olmadığı bankadan gelen mesajla hayatı altüst oldu Müşterisi bile olmadığı bankadan gelen mesajla hayatı altüst oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 18:02:51. #1.11#
SON DAKİKA: Ünlü futbolcu düğün fotoğrafında eşinin yüzünü gizledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement