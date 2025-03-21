Ünlü isimle aşk yaşamaya başlayınca zam istedi, işletme sahibi kapıyı gösterdi

Yaklaşık 2 yıldır aşk yaşadığı Edda Dora ilegeçen eylülde ayrılan şarkıcı Murat Dalkılıç'ın geçen günlerde gönlünü meslektaşı Dicle Olcay'a kaptırdığı ortaya çıkmıştı.
Posta'nın haberine göre; Olcay, Dalkılıç ile aşk yaşamaya başlayınca, Karaköy'de düzenli olarak sahneye çıktığı mekandan zam istedi. İki katı ücret talep etti. Ama mekan işletmecisi sahne programını sonlandırma kararı aldı.
Dicle Olcay şu sıralar sadece sevgilisi Murat Dalkılıç'ın Suadiye'deki mekanında sahneye çıkıyor.
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