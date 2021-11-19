Ünlü isimlerin dedektiflik yapacağı yarışma çok yakında

'The Masked Singer' adıyla tüm dünyada fenomen olan televizyonların çılgın yarışma programından uyarlanan yarışmada; Türkiye'nin kendi alanlarında ünlü isimleri farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini gizleyerek şarkı söyleyecekler. Ünlü jüri üyeleri de dedektiflik yapacak; aynı zamanda stüdyodaki seyirciler de yarışmacının kim olduğunu tahmin etmeye çalışacaklar.

Oyuncu Tansel Öngel'in sunuculuğunu yapacağı, yönetmen koltuğunda Ebru Yalçın'ın yer alacağı programda,her bölümde stüdyodaki ünlü isimler dedektiflik yaparak, maskelerin altında kimin olduğunu bulmaya çalışacak. Gösterdiği performans ile stüdyodaki seyircilerden en az oyu alanyarışmacının maskesini çıkararak yarışmaya veda edeceği program, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de fenomen olmaya hazırlanıyor.

Programın çekimleri hızlı bir şekilde devam ediyor.