Ünlü İsimlerin Katıldığı 'Toz' Oyununun 300. Oyunu Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Ünlü İsimlerin Katıldığı 'Toz' Oyununun 300. Oyunu Kutlandı

Ünlü İsimlerin Katıldığı \'Toz\' Oyununun 300. Oyunu Kutlandı

Zerrin Tekindor'un oğlu Hira Tekindor'un yönetmenliğini üstlendiği 'Toz' oyununun 300. oyununa Kenan Doğulu, Beren Saat, Esra Dermancıoğlu, İbrahim Selim ve Nilperi Şahinkaya gibi ünlü isimler katıldı. Zerrin Tekindor, oyunun ardından paylaştığı fotoğrafta katılımcılara teşekkür etti. Beren Saat ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda tebriklerini iletti.

22.03.2024 12:33  Güncelleme: 12:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yönetmenliğini Zerrin Tekindor'un oğlu Hira Tekindor'un üstlendiği "Toz"un 300. oyununa, Kenan Doğulu, Beren Saat, Esra Dermancıoğlu, İbrahim Selim ve Nilperi Şahinkaya gibi ünlü isimler katıldı.

'HEPİNİZİ ÇOK SEVİYORUM'Zerrin Tekindor, oyunun ardından Kenan Doğulu, Beren Saat, İbrahim Selim ve Esra Dermancıoğlu ile paylaştığı fotoğrafta "300. oyunda sizi de orada görmek ne kadar mutlu etti beni. Hepinizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı. BEREN SAAT'TEN TEKİNDORLARA TEBRİK: 'HAYRANIN OLMAK İÇİN BİR NEDEN DAHA'

Beren Saat de oyunun ardından kendi Instagram hesabı üzerinden paylaştığı hikayede Zerrin Tekindor ve Hira Tekindor'a tebriklerini iletti.

Saat, yaptığı paylaşımda "Hayranın olmak için bir neden daha: Toz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Magazinkolik

Esra Dermancıoğlu, Nilperi Şahinkaya, Zerrin Tekindor, İbrahim Selim, Kenan Doğulu, Beren Saat, Instagram, Sanat, Magazin, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü İsimlerin Katıldığı 'Toz' Oyununun 300. Oyunu Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • 7 yaşındaki Ömür Deva, kaybolan köpeği için Müge Anlı'dan yardım istedi
    13:18 7 yaşındaki Ömür Deva, kaybolan köpeği için Müge Anlı'dan yardım istedi

    İstanbul Sultangazi'de kaybolan 4 yaşındaki Pomerian cinsi köpek 'Leydi', 7 yaşındaki Ömür Deva'nın Müge Anlı'dan yardım istemesiyle bulundu. Müge Anlı ve ekibi, güvenlik kameraları incelenerek köpeğin bir kadın tarafından alındığı tespit edildi. Köpek, ailesine teslim edildi.

  • Bir dönemin çocuk yıldızı küçük Osman'ın değişimi büyük oldu
    12:15 Bir dönemin çocuk yıldızı küçük Osman'ın değişimi büyük oldu

    Bir döneme damga vuran Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde 'Osman' karakterine hayat veren Emir Berke Zincidi, şimdilerde 18 yaşında bir delikanlı... Aradan geçen zamanda büyüyüp serpilen genç oyuncunun değişimi sosyal medyada da gündem oldu.

  • Tuba Ünsal iftar sonrası gelen hesaba isyan etti: Geçirmişler de geçirmişler
    11:57 Tuba Ünsal iftar sonrası gelen hesaba isyan etti: Geçirmişler de geçirmişler

    Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatı hakkındaki açıklamalarıyla sık sık gündem oluyor. Ünsal'ın paylaşımları ve yaşam tarzı, geniş kitleler tarafından takip ediliyor ve konuşuluyor.

  • Kanye West'in Eşi Bianca Censori, Oto Galerisinde Göğüslerini Sergiledi
    11:05 Kanye West'in Eşi Bianca Censori, Oto Galerisinde Göğüslerini Sergiledi

    Kanye West'in eşi Bianca Censori, kocasıyla birlikte yeni bir araç almak için gittikleri oto galerisinde şeffaf bir tulum giyerek göğüslerini sergiledi. Bianca'nın cesur kıyafeti, galeri çalışanlarının rahatsızlığını açıkça yansıttı.

  • Kolon kanserinden vefat eden Bahar Öztan için ünlü isimler taziye mesajı yayınladı
    10:34 Kolon kanserinden vefat eden Bahar Öztan için ünlü isimler taziye mesajı yayınladı

    Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Bahar Öztan, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede kolon kanseri nedeniyle 61 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü isimler, Öztan'a sosyal medya hesaplarından veda mesajları paylaştı. Bahar Öztan'ın cenaze namazı Şakirin Camisi'nde kılınacak ve Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek.

  • Kate Middleton, İrlanda Muhafızları'nın bira masraflarını karşıladı
    10:26 Kate Middleton, İrlanda Muhafızları'nın bira masraflarını karşıladı

    Kate Middleton, İrlanda Muhafızları'nın St. Patrick Günü geçidine katılamadı ancak askerlerin bira masraflarını karşıladı. Prenses, Aldershot kasabasındaki birlik barında 2.000 sterlinlik bir hesap bıraktı. Middleton ve eşi Prens William, Instagram'da da kutlama paylaşımı yaptılar. Middleton, Aralık 2022'de İrlanda Muhafızları'nın fahri Albayı olarak atanmış ve genellikle muhafızlara şamrock dalları dağıtıyordu.

  • Sanatçı Metin Çelik, sosyal medya paylaşımından yarım saat sonra hayatını kaybetti
    05:32 Sanatçı Metin Çelik, sosyal medya paylaşımından yarım saat sonra hayatını kaybetti

    Ankara'da yerel sanatçı Metin Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdan yarım saat sonra belediye otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Çelik'in ölümünden önce yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

  • Bestekar İsmet Nedim Saatçi'nin Vefatı
    02:32 Bestekar İsmet Nedim Saatçi'nin Vefatı

    Ünlü bestekar İsmet Nedim Saatçi'nin 93 yaşında Berlin'de vefat ettiği duyuruldu. Saatçi'nin yeğeni Nazan Saatçi, sevgili amcasının ailesine, akrabalarına ve sevenlerine baş sağlığı diledi. Saatçi'nin unutulmaz eserleri arasında 'Arım, Balım, Peteğim', 'Agora Meyhanesi', 'Ben Kimi Seveceğim' ve daha birçok şarkı yer alıyor.

  • Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Bahar Öztan hayatını kaybetti
    00:34 Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Bahar Öztan hayatını kaybetti

    Türk Sineması'nın sevilen oyuncularından Bahar Öztan, kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Geçtiğimiz yıl kansere tekrar yakalanan Öztan'ın tedavisi devam ederken, bu akşam hayata gözlerini yumdu. Cenazesi 22 Mart Cuma günü Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

  • Dağhan Aydan'ı kurtarmak için mücadele devam ediyor
    00:33 Dağhan Aydan'ı kurtarmak için mücadele devam ediyor

    Dağhan Aydan'ı kurtarabilmek için Ekber'in oyunlarına karşı savaşan birçok engelle mücadele ediliyor. Ekber'in ihanetiyle suçlanan Kurt'un peşinden adamlar gönderiliyor. Enver'in pusu kurduğunu öğrenen Ekber, onu aramaya başlıyor. Olaylar aralarında olanları konuşmak için bir fırsat yaratıyor ve Enver ile Ekber arasında gerilim artıyor. Oya'nın tepkisi Ekber'i şaşırtırken, Yağmur Ekber ile konuşmayı düşünüyor ve Gürkan Dağhan'ın çevresinde olmaya devam ediyor.

  • Bahar Öztan Kimdir?
    00:33 Bahar Öztan Kimdir?

    Bahar Öztan, 11 Ağustos 1962 tarihinde İskenderun, Hatay'da doğmuş ve Türk sinema ve televizyon oyuncusudur. Sanat hayatına reklamlarla başlayan Öztan, 'Gamzeli Güzel' olarak tanınmıştır. Çarli'nin Melekleri ve Barış Manço ile birlikte yer aldığı fotoromanlarla tanınırlığı artmıştır. Reklam filmleri ve fotoromanlarının yanı sıra sinema ve dizi projelerinde de yer almıştır. Bahar Öztan, Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli lakaplı önemli oyuncularından biridir. Evli olan Öztan'ın bir oğlu vardır ve Bodrum'da bir anaokulu açmıştır. Uzun süre Amerika'da yaşayan oyuncu, 2007 yılında İstanbul'a dönmüştür. Son olarak 2007 yılında Aşk Kapıyı Çalınca ve Görgüsüzler dizilerinde rol almıştır.


13:42 Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti İşte banka banka ödenecek promosyon tutarları Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti! İşte banka banka ödenecek promosyon tutarları
13:27 Cübbeli Ahmet Hoca’dan İsmailağa Cemaati’ne tehdit Çarşamba akşamına kadar süre verdi Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmailağa Cemaati'ne tehdit! Çarşamba akşamına kadar süre verdi
13:12 TOGG’un da rakibiydi Elektrikli otomobil üreticisi Fisker iflasın eşiğinde TOGG'un da rakibiydi! Elektrikli otomobil üreticisi Fisker iflasın eşiğinde
11:22 Ankara beyaza büründü, 13 il için kar ve sağanak uyarısı var Ankara beyaza büründü, 13 il için kar ve sağanak uyarısı var
10:15 Karabük Üniversitesi’nde yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor Vahim iddialar art arda geldi Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor? Vahim iddialar art arda geldi
14:01 Eğlence mekanında kıskançlık krizi Kadının başından aşağı su döktü Eğlence mekanında kıskançlık krizi! Kadının başından aşağı su döktü
14:01 Fenerbahçe’nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu’na Marsilya’dan komik teklif Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na Marsilya'dan komik teklif
13:16 Fenerbahçe, Ahmet Metin Genç’in sözleri sonrası suç duyurusunda bulundu Fenerbahçe, Ahmet Metin Genç'in sözleri sonrası suç duyurusunda bulundu
13:04 İstanbul’da bir binada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti İstanbul'da bir binada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti
12:37 Eylem Tok’un oğlunun karıştığın kazada ortaya çıkan yeni görüntülerde çarpıcı detaylar yer aldı Eylem Tok'un oğlunun karıştığın kazada ortaya çıkan yeni görüntülerde çarpıcı detaylar yer aldı
12:23 Heyecan dorukta Türkiye’nin EURO 2024 gruplarındaki son rakibi belli oluyor Heyecan dorukta! Türkiye'nin EURO 2024 gruplarındaki son rakibi belli oluyor
12:02 Fenerbahçe’nin ’’Süper Kupa ertelensin’’ talebini Galatasaray reddetti Fenerbahçe'nin ''Süper Kupa ertelensin'' talebini Galatasaray reddetti
11:57 Tuba Ünsal iftar sonrası gelen hesaba isyan etti: Geçirmişler de geçirmişler Tuba Ünsal iftar sonrası gelen hesaba isyan etti: Geçirmişler de geçirmişler
11:38 Çiller, Can Yücel’den kendisine şiir yazmasını mı istedi Açıklama geldi Çiller, Can Yücel'den kendisine şiir yazmasını mı istedi? Açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2024 14:21:15. #1.13#
SON DAKİKA: Ünlü İsimlerin Katıldığı 'Toz' Oyununun 300. Oyunu Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement