Ünlü İsimlerin Katıldığı \'Toz\' Oyununun 300. Oyunu Kutlandı

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yönetmenliğini Zerrin Tekindor'un oğlu Hira Tekindor'un üstlendiği "Toz"un 300. oyununa, Kenan Doğulu, Beren Saat, Esra Dermancıoğlu, İbrahim Selim ve Nilperi Şahinkaya gibi ünlü isimler katıldı.

'HEPİNİZİ ÇOK SEVİYORUM'Zerrin Tekindor, oyunun ardından Kenan Doğulu, Beren Saat, İbrahim Selim ve Esra Dermancıoğlu ile paylaştığı fotoğrafta "300. oyunda sizi de orada görmek ne kadar mutlu etti beni. Hepinizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı. BEREN SAAT'TEN TEKİNDORLARA TEBRİK: 'HAYRANIN OLMAK İÇİN BİR NEDEN DAHA'

Beren Saat de oyunun ardından kendi Instagram hesabı üzerinden paylaştığı hikayede Zerrin Tekindor ve Hira Tekindor'a tebriklerini iletti.

Saat, yaptığı paylaşımda "Hayranın olmak için bir neden daha: Toz" ifadelerini kullandı.