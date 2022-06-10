Ünlü İsme Büyük Şok! Dadısı Böyle İfşa Oldu! - Son Dakika
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Ünlü İsme Büyük Şok! Dadısı Böyle İfşa Oldu!

10.06.2022 16:12
Ünlü İsme Büyük Şok! Dadısı Böyle İfşa Oldu!

Geçtiğimiz yıl Türk senarist Alev Aydın ile birlikteliğinden Ender Ridley adında bir oğlu olan Halsey, dadısıyla mahkemelik oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan Halsey'in avukatı, dadının zaman zaman sarhoş olduğunu ve bebeğin can güvenliğinin olmadığını söyledi. İşte detaylar...

Türk senarist Alev Aydın ile uzun süredir birlikte olan ABD'li şarkıcı Halsey, oğlunun bakıcısını işten çıkardığı için bakıcıyla davalık olmuş ve şarkıcının dadıyı haksız yere işten çıkardığı iddiaları gündeme gelmişti. Konuyla ilgili Halsey'in avukatından açıklama geldi.

27 yaşındaki şarkıcının oğlunun bakıcısı, sağlık nedeniyle izinli olduğu sırada işten çıkarıldığını ve sözleşmesinin haksız yere fes edildiğini iddia ederek şarkıcıya dava açmıştı.

"BEBEK GÜVENDE DEĞİL"

İddialar üzerine Halsey'in avukatı açıklama yaparak, "İddialar asılsızdır. Dadının işine Halsey'in bebeğiyle ilgilenirken bebeği gözetimsiz bırakması, ilgilenmemesi, çocuk onun sorumluluğundayken sarhoş olması ve güvende olmaması nedeniyle son verildi" dedi.

Öte yandan şarkıcının avukatı, bakıcının Halsey ile çalıştığı süre boyunca hiçbir şikayetin gündeme gelmediğini ve davanın devam ettiğini de ifade etti.

Ünlü İsme Büyük Şok! Dadısı Böyle İfşa Oldu!

HALSEY KİMDİR?

Ashley Nicolette Frangipane (d. 29 Eylül 1994, Edison, New Jersey), Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı. Sahne adı olarak hem doğup büyüdüğü eyaletin ismini hem de isminin anagramı olan Halsey'i kullanır. Şarkı yazmaya 17 yaşında başlamıştır.

2014'te Astralwerks adlı müzik şirketi ile bir anlaşma imzalayıp ilk EP'si olan Room 93'ü çıkardı. İlk albümü olan Badlands'da Room 93'ü takip ederek 2015 yılında piyasaya sürüldü.

Ocak 2021'de hamile olduğunu duyurdu ve 20 Temmuz 2021'de Türk sevgilisi Alev Aydın'dan, Ender Ridley Aydın adında bir çocuğu oldu.

Ünlü İsme Büyük Şok! Dadısı Böyle İfşa Oldu!
Ünlü İsme Büyük Şok! Dadısı Böyle İfşa Oldu!
Ünlü İsme Büyük Şok! Dadısı Böyle İfşa Oldu!

YORUMLAR
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Kaynak: Snob Magazin

Alev Aydın, Halsey, Aydın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü İsme Büyük Şok! Dadısı Böyle İfşa Oldu! - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

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