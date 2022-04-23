Ünlü İsmin Çocukları Büyüdü! Son Halleri Şaşırttı - Son Dakika
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Ünlü İsmin Çocukları Büyüdü! Son Halleri Şaşırttı

23.04.2022 17:34
Ünlü İsmin Çocukları Büyüdü! Son Halleri Şaşırttı

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, önceki gün çocukları İlayda, Hakan ve Volkan ile City's Nişantaşı'ndaydı. Çocuklarını filme getiren Tangöze, onlara patlamış mısır ve meyve suyu almayı da ihmal etmedi. Tangöze'nin çocuklarının son hali dikkat çekti. İşte detaylar...

Ünlü rockçı Kaan Tangöze, önceki gün çocukları İlayda, Hakan ve Volkan ile City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

ÇOCUKLARIYLA FİLM KEYFİ YAPTI

Tangöze, "Çocuklarımla 'Kirpi Sonic 2' adlı sinema filmini izlemeye geldim" dedi.

DÜŞÜNCELİ BABA

Çocuklarının bir dediğini iki etmeyen Tangöze, filmden önce çocuklarına patlamış mısır ve meyve suyu aldı.

Öte yandan Kaan Tangöze'nin çocukları İlayda, Hakan ve Volkan'ın büyüdüğü de gözlerden kaçmadı.

KAAN TANGÖZE KİMDİR?

Kaan Tangöze kimdir, nereli, kaç yaşında; Rıza Kaan Tangöze, (d. 5 Eylül 1973, İstanbul), Türk müzisyen, alternatif rock müziği yapan Duman grubunun solisti ve gitaristi.

KAAN TANGÖZE EĞİTİMİ

Şişli Terakki Lisesi, Bilkent Üniversitesi Otel Yönetimi ve Turizm Bölümünü bitirmiştir. ABD'de Seattle Üniversitesinde ekonomi üzerine yüksek lisans yapmıştır.

KAAN TANGÖZE MÜZİK KARİYERİ

Liseden sonra, Ari Barokas ile birlikte Mad Madame isimli grunge/cover yapan grubu kurdu ve iki yıl kadar faaliyet gösterdi. ABD'de eğitimini sürdürürken Yakup Trana ile beraber müzik çalışmalarına da devam etti. Seattle'da yazdığı 'LaLaLa' isimli bir parçası ABD'de yayınlanan iki toplama albümde yer aldı. 1999 yılında, Batuhan Mutlugil ve Ari Barokas'la Duman'ı kurdu. Ocak 2006'da, Duman grubundan Batuhan Mutlugil ve Yakup Trana'yla beraber, Karanlıkta ve Tam Olsun adlı iki parçanın yer aldığı Karanlıkta isimli bir solo çalışma yaptı. Yeşim Salkım'ın Beyhude isimli parçasında vokal yaptı. Vokalistliğini yaptığı Duman grubunun şimdiye kadar 6 stüdyo albümü, 2 konser albümü ve 1 konser DVD'si vardır.

KAAN TANGÖZE ÖZEL HAYATI

20 Ekim 2002 tarihinde Türkiye güzeli sevgilisi Ahu Paşakay evinde intihar etmiştir.

24 Mart 2010 tarihinde 5 senedir birlikte olduğu manken Seçkin Piriler ile evlenmiştir. Kaan Tangöze'nin evlendiği eşi Seçkin Piriler'den Hakan ve Volkan adında iki oğlu olmuştur. 11 Mart 2016 tarihinde Seçkin Piriler'le anlaşmalı olarak boşanmıştır.

25 Kasım 2018 tarihinde Kıvılcım Ural ile evlenmiştir.

Ünlü İsmin Çocukları Büyüdü! Son Halleri Şaşırttı
Ünlü İsmin Çocukları Büyüdü! Son Halleri Şaşırttı
Ünlü İsmin Çocukları Büyüdü! Son Halleri Şaşırttı
Ünlü İsmin Çocukları Büyüdü! Son Halleri Şaşırttı

YORUMLAR
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Tam Gemi Şok Denemeleri, Seçkin Piriler, Kaan Tangöze, Nişantaşı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ünlü İsmin Çocukları Büyüdü! Son Halleri Şaşırttı - Son Dakika


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