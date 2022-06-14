Ünlü İsmin Yeğeni Ortaya Çıktı! O da Müzisyen... - Son Dakika
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Ünlü İsmin Yeğeni Ortaya Çıktı! O da Müzisyen...

14.06.2022 15:20
Ünlü İsmin Yeğeni Ortaya Çıktı! O da Müzisyen...

İlk tekli çalışması 'Nasıl İstersen'i geçtiğimiz günlerde çıkararak müzik dünyasına ilk adımını atan Alişan'ın yeğeni İrfan Aksoy, Nişantaşı'nda görüntülendi. İşte detaylar...

Müzik dünyasında kalıcı olmak için çok çalışacağını söyleyen İrfa Aksoy, kuzeni Alişan'ın kendisine destek olduğunu söyleyip "Alişan abi bizim aile büyüğümüzdür, profesyonel olarak ilk adımımı attığım bu çalışmada bana destek olup, manevi güç olması bana iyi geldi. Ondan öğreneceğim çok şey var" diye konuştu.

MÜJDEYİ VERDİ

İrfan Aksoy ayrıca önümüzdek günlerde çıkaracağı ikinci çalışmasının slow bir parça olacağını belirtti.

Ünlü İsmin Yeğeni Ortaya Çıktı! O da Müzisyen...
Ünlü İsmin Yeğeni Ortaya Çıktı! O da Müzisyen...
Ünlü İsmin Yeğeni Ortaya Çıktı! O da Müzisyen...
Ünlü İsmin Yeğeni Ortaya Çıktı! O da Müzisyen...
Ünlü İsmin Yeğeni Ortaya Çıktı! O da Müzisyen...

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Kaynak: Snob Magazin

İrfan Aksoy, Alişan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü İsmin Yeğeni Ortaya Çıktı! O da Müzisyen... - Son Dakika

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