Ünlü İsmin Yeğeni Ortaya Çıktı! O da Müzisyen...

Müzik dünyasında kalıcı olmak için çok çalışacağını söyleyen İrfa Aksoy, kuzeni Alişan'ın kendisine destek olduğunu söyleyip "Alişan abi bizim aile büyüğümüzdür, profesyonel olarak ilk adımımı attığım bu çalışmada bana destek olup, manevi güç olması bana iyi geldi. Ondan öğreneceğim çok şey var" diye konuştu.

MÜJDEYİ VERDİ

İrfan Aksoy ayrıca önümüzdek günlerde çıkaracağı ikinci çalışmasının slow bir parça olacağını belirtti.