Ünlü manken Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Ünlü manken Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş adliyeye sevk edildi

12.06.2023 20:45

Dolandırıcılık iddiaları nedeniyle gözaltına alınan AS Yatırım Holding'in sahibi Uğur Akkuş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Akkuş, basın mensuplarının sorularına tepki göstererek, iddialardan bıktığını ve yalan olduğunu söyledi.

Hakkındaki dolandırıcılık iddiaları nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan AS Yatırım Holding'in sahibi Uğur Akkuş, emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Akkuş, emniyet çıkışında basın mensuplarına tepki gösterdi.

Adliyeye sevk edilen ünlü manken Ebru Şallı'nın eşinden basına tepki: Bıktım sizden

"YARIN BASIN AÇIKLAMAMI YAPACAĞIM"

Akkuş, kendisine mikrofon uzatan muhabire, "Bu iddialardan artık bıktım. Siz gece gündüz bu iddiaları haber yaptınız, şimdi savcılığa gidiyorum. İfademi vereceğim. Yarın da basın açıklamamı yapacağım. Hepsi yalan dolan, bıktım sizden artık. Bu basından bıktım. İddiayı haber yapıyorsunuz, iddia haber olmaz. Bak, şov yapıyoruz burada" dedi.

Adliyeye sevk edilen ünlü manken Ebru Şallı'nın eşinden basına tepki: Bıktım sizden
Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • Martin Khan: "Şov yapıyorsunuz burada!" Dediğin'de, mikrofonun "Show TV" olması ayrıca hoş bir detay :) Uğur bey kaç bin yüz dolar euro vurdunuz acabası.? :) Cevap Yaz 9 0 Yayından Kaldır
  • Cara Murat: İKİ KOLUNA POLİS GİRMİŞ ELLER KELEPÇELİ İSE BU İŞİN ŞAKASI YOKTUR. Cevap Yaz 10 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Magazin Ünlü manken Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü manken Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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