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Ünlü modacı Andıç, bu yaz trendlerine uygun önerilerinde bulundu - Son Dakika

Ünlü modacı Andıç, bu yaz trendlerine uygun önerilerinde bulundu

13.01.2022 10:27
Ünlü modacı Andıç, bu yaz trendlerine uygun önerilerinde bulundu

Ünlü modacı Kumaşçı Cafer Andıç, 2022 ilkbahar, yaz trendlerine uygun önerilerinde bulundu.

Ünlü modacı Kumaşçı Cafer Andıç, 2022 ilkbahar, yaz trendlerine uygun önerilerinde bulundu.

Yaz modasına uygun 2022 yılının trendlerini açıklayan ünlü modacı Kumaşçı Cafer Andıç, ipek kumaşlar, krep kumaşlar, janjanlı kumaşla, fantezi abiye kumaşlar, ekru siyah gece mavisi renklerin bu sezon daha çok yer alacağını kaydetti. Andıç, "İlkbahar, yaz sezonunda oluşturacağı ilham veren çok yönlü ve oldukça kapsayıcı bir renk yelpazesine vurgu yapıyor. Daha fazla seçim özgürlüğü sunan renk skalası, günümüz insanın esnek yaşam tarzına ve çeşitliliğine kolayca uyum sağlıyor. Doğadan ilham alan çok sayıda tona sahip 2022 ilkbahar, yaz renk kartelası ruh halimizi yükselten bir enerji ile konfor ve rahatlama düzeyini birleştiren özelliğe sahip. İpek kumaşlar, krep kumaşlar, janjanlı kumaşla, fantezi abiye kumaşlar, ekru siyah gece mavisi renklerin etkileşim içinde olması, dünyamızın her zamankinden daha kapsayıcı hale geldiğine işaret ediyor. Özel gün ve gecelerin büyük ölçüde iptal edildiği, eğlenceli buluşmaların ertelendiği; insanların evlerinde geçirdiği zamanın arttığı, giyinme ve alışveriş alışkanlıklarının değiştiği bu dönemde moda da tıpkı ruh halimiz gibi iki uç arasında gidip geliyor. İçerinin güven ve konforu ile dışarının davetkar çağrısı arasında kalan insan ilkbahar, yaz sezonunda bir yandan evde giyilebilen daha rahat kıyafetlere, korunaklı siluetlere, güven veren teknik veya ekolojik kumaşlara, sportif giysilere yönelirken, diğer yandan umudunu kaybetmeyen insanlar, özgürlüğü çağıran, yaşamı ve güzel giyinmeyi kutlayan özel tercihler yapacak" dedi. - DİYARBAKIR

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İlkbahar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Ünlü modacı Andıç, bu yaz trendlerine uygun önerilerinde bulundu - Son Dakika Magazin


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