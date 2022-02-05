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Ünlü Oyuncu 25 Şubat'ta Evleniyor - Son Dakika

Ünlü Oyuncu 25 Şubat'ta Evleniyor

05.02.2022 09:21
Ünlü Oyuncu 25 Şubat'ta Evleniyor

'Evlilik Hakkında Her Şey' dizisiyle ekranda olan oyuncu Gökçe Bahadır, Sezen Aksu'nun proje albümünde birlikte çalıştığı, kendisinden dört yaş büyük müzisyen Emir Ersoy'la İzmir'in Çeşme ilçesinde nikah masasına oturacak.

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Oyuncu Gökçe Bahdır, bir süredir beraber olduğu sevgilisi Emir Ersoy ile nikah dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Çift, 25 Şubat'ta Çeşme'de aile ve arkadaşları arasında düzenlenecek küçük bir törenle evlenecek. 50 davetliden oluşacak nikaha katılım sınırlı sayıda tutulacak. Oyuncu ve müzisyenin nikahtan sonraki düğünü Alaçatı'da gerçekleşecek.

GÖKÇE BAHADIR KİMDİR?

1981 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Liseden mezun olduktan sonra alternatif eğitim kurumu olan Akademi İstanbul'da radyo ve televizyonculuk alanında eğitim aldı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Öğrenciliği sırasında Fenerbahçe FM'de radyo programı sundu. Best TV'de VJ'lik, ardından Show TV'de Sinyal programının sunuculuğunu üstlendi. Mühürlü Güller gibi dizilerde bölüm oyunculuğu yaptı. Hayat Bilgisi dizisinde Törpü karakterini canlandırdı ve geniş kitlelerce tanındı. Yaprak Dökümü dizisinde Leyla karakterini canlandırmıştır. Kanal D'de yayınlanan Kayıp Şehir dizisindeki performansı ile daha ünlenen sanatçı, bu dizideki rolü ile ödüller kazandı. Aramızda Kalsın (2015) isimli dizide Yadigar karakterini, "Hatırla Gönül" dizisinde Gönül karakterini canlandırdı. 2017 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlamış olan Adı Efsane dizisinde başrolü üstlenen oyuncu, 20. bölümde diziden ayrıldı. 2017-2018 yılları arasında yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler adlı televizyon dizisinde jinekolog Oya Toksöz karakterini, 2021 yapımı Kulüp adlı internet dizisinde Matilda, Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde avukat Azra karakterini canlandırıyor.

Ünlü Oyuncu 25 Şubat'ta Evleniyor

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Emir Ersoy, Evlilik, Çeşme, Gökçe, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ünlü Oyuncu 25 Şubat'ta Evleniyor - Son Dakika Magazin


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