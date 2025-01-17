Ünlü oyuncu Algı Eke'den 'Ayşe Barım' açıklaması! ''Film yapıp kendi oyuncularını oynattı'' - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Algı Eke'den 'Ayşe Barım' açıklaması! ''Film yapıp kendi oyuncularını oynattı''

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Oyuncu Algı Eke, sektörde egemen olduğu öne sürülen ve birçok ünlü ismi etkileyen Ayşe Barım hakkında konuştu. Eke, Ayşe Barım'ın sahneledikleri bir oyunun haklarını satın alıp kendi oyuncularıyla film çektiğini açıkladı.

17.01.2025 10:40
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Ünlü oyuncu Algı Eke, sektörde tekelleşmeye neden olduğu ve pek çok oyuncuya haksızlık yaparak işlerine engel olduğu iddia edilen Ayşe Barım hakkında konuştu.

Çok sayıda ünlü oyuncunun menajerliğini yapan ve ID İletişim'in kurucusu olan Ayşe Barım, sektördeki tekelleşmeye neden olduğuna ilişkin iddialarla günlerdir gündemde. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü menajer için kendiliğinden bir soruşturma başlatmış ve Barım'a yurtdışına çıkış yasağı koymuştu. Pek çok ünlü ismin Barım tarafından uğradıkları haksızlıkları anlatması sonrası itiraflar peş peşe geldi.

Ünlü oyuncu Algı Eke de kendi deneyimini paylaştı.

"HAKLARI SATIN ALDI VE KENDİ OYUNCULARINI YERLEŞTİRDİ"

YouTube'daki Kutsal Motor isimli programda konuşan Algı Eke ise şu ifadeleri kullandı:

"Ben, '10 Saniye' adında bir oyun sergiledim. Nergis Öztürk ile birlikte oynadığımız bu oyun, 2-3 yıl kadar sahnede kaldı. Ayşe Barım, sergilediğimiz bu oyunun haklarını yazarı Erdi Işık'tan satın aldı ve kendi oyuncularıyla bir sinema filmi çekti. Aslında bu tamamen bir tiyatro eseriydi. Ayşe Hanım, hakları devraldıktan sonra kendi iki oyuncusunu projede yerleştirdi. Burada asıl üzücü olan şey, bize yönelik bir durumdan kaynaklanıyor. Çünkü biz ekran karşısında izleyicisi olan insanlarız. Ekran karşılığı olmayan birini zaten bir filme dahil etmezsiniz, bunu anlayabilirim. Ancak tiyatro farklı bir alan ve burada durum böyle değil. Neyse, bu gibi konular hep aynı şeyler; maalesef değişmiyor."

Ünlü oyuncu Algı Eke\'den \'Ayşe Barım\' açıklaması! \'\'Film yapıp kendi oyuncularını oynattı\'\'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kültür Sanat, Televizyon, Ayşe Barım, Algı Eke, Magazin, Tekel, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Algı Eke'den 'Ayşe Barım' açıklaması! ''Film yapıp kendi oyuncularını oynattı'' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Hakan Öncü:
    benim anlamadığım kadın film çekecek. kendi oyuncuları dururken dışarıdan oyuncu mu alacak. sonra o oyuncular isyan etmez mi. tamam yaptığı çok yanlış var belli ki ama bu onlardan değil bence. 4 16 Yanıtla
  • Yunus Gürbüz:
    futbol takımları da incensin, hep kendi oyuncularını oynatıyorlar. Ayıp yaa! 8 2 Yanıtla
  • abdullah kara:
    hepside imamoğlucu,vatan millet ülke kültür hiç biri bunların umurunda değil varsa yoksa Rnt.. 4 6 Yanıtla
  • Vadaa:
    Sanatın mafyası bile çıktı 9 0 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    bu bilinen bir şey 6 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Algı Eke'den 'Ayşe Barım' açıklaması! ''Film yapıp kendi oyuncularını oynattı'' - Son Dakika
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