Ünlü Oyuncu Ali Sürmeli'nin Hesabı Hacklendi - Son Dakika
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Ünlü Oyuncu Ali Sürmeli'nin Hesabı Hacklendi

Ünlü Oyuncu Ali Sürmeli\'nin Hesabı Hacklendi

DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü oyuncu Ali Sürmeli'nin hesabı hacklendi. Hacker'lar tarafından ele geçirilen ünlü oyuncunun hesabından çeşitli paylaşımlar yapılırken, MASAK ve narkotik suçlarla mücadele şubesi eklenmesi ise gözlerden kaçmadı. Hesaptan yapılan 'Arkadaşlar bu akşam 20:00 size önemli günahlarımı itiraf etmeye karar verdim. Çünkü bu suçluluk duygularımla yaşamak beni kirletiyor ve başıma gelen her şeyi hak ettim. Ben çünkü çok insanın günahına girdim' açıklaması ise dikkat çekti. Konuyla ilgili olarak ünlü oyuncunun mağduriyet yaşanmaması için durumu Bilişim suçları polisine bildirdiği ve gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

09.02.2024 16:14
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DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü oyuncu Ali Sürmeli'nin hesabı hacklendi. Hacker'lar tarafından ele geçirilen ünlü oyuncunun hesabından çeşitli paylaşımlar yapılırken, MASAK ve narkotik suçlarla mücadele şubesi eklenmesi ise gözlerden kaçmadı.

ali-surmeli-hack.jpg

Hesaptan "Arkadaşlar bu akşam 20: 00 size önemli günahlarımı itiraf etmeye karar verdim. Çünkü bu suçluluk duygularımla yaşamak beni kirletiyor ve başıma gelen herşeyi hakettim. Ben çünkü çok insanın günahına girdim " yapılması ise dikkat çekti.

BİLİŞİM SUÇLARI POLİSİNE BAŞVURDU

Konuyla ilgili olarak ünlü oyuncunun mağduriyet yaşanmaması için durumu Bilişim suçları polisine bildirdiği ve gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Magazinkolik

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Ali Sürmeli, Narkotik, Güvenlik, Teknoloji, Magazin, Güncel, Son Dakika

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