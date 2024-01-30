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Ünlü oyuncu Canan Hoşgör evlendi - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Canan Hoşgör evlendi

Canan Hoşgör'ün kızı Zeynep Alkan, annesinin nikahını sosyal medyada duyurdu. Canan Hoşgör, Hamdi Alkan ile evlenerek 12 yıllık yalnızlığını sonlandırdı. Nikah sonrası çiftin mutluluğu sosyal medyada paylaşıldı.

Ünlü oyuncu Canan Hoşgör evlendi
30.01.2024 - 00:09,  Güncelleme: 00:39
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Müjdeli haberi, Hoşgör'ün kızı Zeynep Alkan sosyal medyada duyurdu. Zeynep Alkan, çiftin fotoğraflarını Instagram'da "Annemin nikahını görmek nasip oldu. Ömür boyu mutluluklar" notuyla paylaştı. Canan Hoşgör, çocukları Zeynep ve Ayşe Alkan'ın babası Hamdi Alkan'la daha önce iki kez evlenmiş; 2012 yılında boşanmıştı.

12 yıllık yalnızlık bitti... Ünlü oyuncu evlendi

"AŞKLA TAMAMLANDIM"

Ünlü oyuncu Canan Hoşgör evlendi

Nikah sonrası küçük bir kutlama yapan Canan Hoşgör, eşi ile birlikte şarkı söylediği anları da "Aşkla tamamlandım" notuyla paylaştı.

Kaynak: Magazinkolik
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Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Canan Hoşgör evlendi - Son Dakika


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