Ünlü oyuncu Canan Hoşgör evlendi

Müjdeli haberi, Hoşgör'ün kızı Zeynep Alkan sosyal medyada duyurdu. Zeynep Alkan, çiftin fotoğraflarını Instagram'da "Annemin nikahını görmek nasip oldu. Ömür boyu mutluluklar" notuyla paylaştı. Canan Hoşgör, çocukları Zeynep ve Ayşe Alkan'ın babası Hamdi Alkan'la daha önce iki kez evlenmiş; 2012 yılında boşanmıştı.

"AŞKLA TAMAMLANDIM"

Nikah sonrası küçük bir kutlama yapan Canan Hoşgör, eşi ile birlikte şarkı söylediği anları da "Aşkla tamamlandım" notuyla paylaştı.