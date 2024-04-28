Ünlü Oyuncu Filmin Çekimlerinden Sonra Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ünlü Oyuncu Filmin Çekimlerinden Sonra Hayatını Kaybetti

Ünlü Oyuncu Filmin Çekimlerinden Sonra Hayatını Kaybetti

28 Haziran'da vizyona girecek olan filmin çekimlerinden sonra ünlü oyuncu kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Elmapınar yıllar sonra ilk kez başrol oyuncusu olarak filmin afişinde yer almıştı. DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre 2 yıl önce hayatını kaybeden ünlü oyuncu Hüseyin Elmapınar son filmini göremedi. Çoğunlukla mafya ve ağır abi rolleriyle hafızalara kazınan Hüseyin Elmapınar geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Başrollerinde Ayhan Taş, Burak Satıbol, Nuri Alço, Tuğba Özay'ın da yer aldığı komedi filmi 'La Hayde Maske', 28 Haziranda vizyonda olacak.

28.04.2024 01:08
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28 Haziran'da vizyona girecek olan filmin çekimlerinden sonra ünlü oyuncu kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Elmapınar yıllar sonra ilk kez başrol oyuncusu olarak filmin afişinde yer almıştı.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre 2 yıl önce hayatını kaybeden ünlü oyuncu Hüseyin Elmapınar son filmini göremedi. Çoğunlukla mafya ve ağır abi rolleriyle hafızalara kazınan Hüseyin Elmapınar geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

Başrollerinde Ayhan Taş, Burak Satıbol, Nuri Alço, Tuğba Özay'ın da yer aldığı komedi filmi "La Hayde Maske", 28 Haziranda vizyonda olacak.

Kaynak: Magazinkolik

Kalp Krizi, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü Oyuncu Filmin Çekimlerinden Sonra Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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