Ünlü Oyuncu İmaj Değiştirdi! İşte Son Hali... - Son Dakika
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Ünlü Oyuncu İmaj Değiştirdi! İşte Son Hali...

29.04.2022 13:07
Ünlü Oyuncu İmaj Değiştirdi! İşte Son Hali...

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, yapımcılığını ve başrolünü üstlendiği 'Aynasız Haluk' filminin galasının ardından imaj değiştirdi. İşte son hali...

Tolgahan Sayışman, polisiye komedi tarzındaki filmi için epey kilo almış ve bambaşka bir görüntüye bürünmüştü. Filmin çekimlerinin ardından fit haline geri dönen Sayışman, ünlülerin kuaförü Adem Terzi'ye giderek imaj değiştirdi.

"YENİ FİLMİMİZ İÇİN BÜYÜK BİR EMEK HARCADIK"

Saçlarını Terzi'ye emanet eden ünlü oyuncu, "Adem bana hep uğurlu gelmiştir. Yeni filmimiz için büyük bir emek harcadık. İçime sinen bir proje oldu. Artık takdir izleyicinin" dedi.

TOLGAHAN SAYIŞMAN KİMDİR?

Tolgahan Sayışman, 17 Aralık 1981 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Baba tarafı Selanik göçmeni, anne tarafı ise Trabzon'ludur. Nil adında bir kız kardeşi vardır. Kadıköy İntaş Lisesi'ni bitirdikten sonra Doğuş Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. 2002 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında 2. oldu.

2004 yılında Manhunt of Turkey ve 2005 yılında Güney Kore'de yapılan Manhunt International yarışmalarında birinciliği elde etti. Bir dönem mankenlik yaptıktan sonra usta oyuncu Ayla Algan'dan oyunculuk eğitimi almıştır.

2006 yılında Dicle dizisinde canlandırdığı Ferhat karakteri ile oyunculuk hayatına adım atan Tolgahan Sayışman; Esir Kalpler, Maçolar, Dicle, Elveda Rumeli, Hepsi 1, Elveda Rumeli, Kavak Yelleri, Aşk Tutulması, Aşk Geliyorum Demez, Lale Devri, Yer Gök Aşk, Sürgün, Mazlum Kuzey, Asla Vazgeçmem, Bizans Oyunları: Geym of Bizans, Eski Sevgili, Siyah İnci, Bir Umut Yeter, Şeref Sözü gibi dizilerde rol aldı.

2017 yılında Almeda Abazi ile evlenen Tolga Sayışman'ın bu evlilikten Efehan ve Alina adında iki çocuğu var.

YORUMLAR
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Tolgahan Sayışman, Turkey, Rumeli, Dicle, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

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